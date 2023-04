​​Anna Vegas liderarà la candidatura de Som Riudaura

Riudaura tindrà un nou partit per a les pròximes eleccions del 28 de maig. Es tracta de, una candidatura formada per veïns independents del poble, però que té el suport de Junts. Som Riudaura està liderat per, que serà la candidata a les eleccions.Vegas és una mestra olotina que fa anys que viu a Riudaura. "Estem organitzats de manera horitzontal i amb comissions. Algú s'havia de posicionar al davant, i a nivell professional i personal he fet aquest pas endavant, però tot l'equip estem treballant moltíssim", ha explicat. "Sóc nascuda a Olot, però en la meva joventut vaig tenir molta relació a Riudaura per les meves amistats i gràcies al món del lleure. M'encanta aquest poble", ha afegit. Som Riudaura es presenta per "enfortir la cohesió social" del municipi i així "fomentar un poble més ric i compromès". "i desencallar tots els temes que estan encallats. Creiem que hi podem aportar la nostra i volem tenir l'oportunitat de provar-ho", explica Vegas.La llista de Som Riudaura està formada per una, en la qual la gran majoria són dones, ja que només hi ha cinc homes. El partit, que es presentarà a les eleccions de la mà de Junts, té l'objectiu de millorar els resultats de les últimes eleccions on Junts va obtenir(el 37%). De moment, Som Riudaura és l'única llista que s'ha presentat al poble. L'actual alcaldeha mostrat públicament la intenció de tornar-se a presentar amb ERC, però, de moment, no s'ha presentat la candidatura.