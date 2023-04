​Castellfollit ja té el vistiplau urbanístic per obrir un nou accés al barri vell

El carrer Nou, actualment, l'únic accés que hi ha per entrar i sortir del barri vell de Castellfollit Foto: Pau Masó

Objectiu: abans del 2027

Llum verda a escala urbanística pel que fa a l'obertura del nou vial d'accés al. Fa pocs dies, elva publicar una modificació del planejament urbanístic del poble on es projectava el nou vial. S'ubicarà on hi ha l'antic museu de l'embotit i l'abandonat cinema. Són dos edificis que estan en ruïna i que s'hauran de tirar a terra per obrir el nou accés viari."Han estat dos anys i mig molt farragosos de tràmits administratius i urbanístics", assegura l'alcalde de Castellfollit,. Un cop aconseguida la modificació urbanística, ara el consistori ha de fer front a l'expropiació dels dos edificis. Es calcula que la compra dels immobles puja a, però es preveu que la quantitat a pagar per l'Ajuntament acabi sent molt més baixa, ja que les negociacions amb els propietaris estan arribant a bon port.Un cop s'aconsegueixi l'expropiació que s'haurà de pagar amb recursos propis, el següent pas serà l'. Aquí és on caldrà reclamar suport a altres administracions per fer-hi front. L'Ajuntament espera que la: "Permetria fer servir els mínims recursos per part de l'Ajuntament. Tenim clar que venim d'una situació econòmica molt dolenta, però la situació actual ens permet endeutar-nos una mica", explica Reverter.Castellfollit ha passat de tenir un deute d'el 2015 aeuros aquest 2023. Segons l'alcalde, sense aquesta millora financera l'Ajuntament difícilment s'hauria vist en cor d'afrontar l'obertura del nou vial, tot i ser una necessitat per al poble. "A Castellfollit tenim l'espai que tenim. Últimament, ens trobem que amb. Les famílies també tenen més vehicles que fa uns anys i amb un únic carrer d'accés diàriament tenim conflictes i problemes", exposa l'alcalde. A més el 2017, un incendi al barri va evidenciar les mancances d'accés a la zona, ja que diversos vehicles de bombers no van poder accedir-hi perquè el carrer era massa estret.El nou vial que es preveu obrir tindrài una filera d'aparcaments. Això permetria també que si mai l'actual accés s'hagués de tallar per obres, el nou vial podria funcionar com a doble sentit de circulació suprimint la filera d'aparcament. L'objectiu és que l'expropiació es pugui materialitzar aquest 2023 iel nou accés sigui una realitat.El nou vial connectaria l'N-260z amb la, un espai que actualment s'utilitza per aparcament i que l'Ajuntament també vol millorar. El consistori està intentant firmar un conveni amb l' INCASÒL a llarg termini per asfaltar l'espai i fer-hi la canalització d'aigües, ja que ara és un aparcament de terra i s'hi ha de fer inversions constantment. També està sobre la taula que la zona passi a ser d'ús exclusiu per a veïns.