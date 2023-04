​​Isabel Rigat torna a presentar-se a Sant Joan les Fonts per ERC

Sant Joan les Fonts tornarà a tenir, com a mínim, les mateixes candidatures que fa quatre anys a les eleccions municipals del pròxim 28 de maig.es tornarà a presentar com va fer el 2019 ambal capdavant. En un acte al prat de Can Miquelet, l'actual cap de l'oposició a l'ajuntament ha anunciat que tornarà a encapçalar la llista i ha destacat que "hem treballat per fer una llista plural, amb gent de totes les edats i amb representació de tots els nuclis del municipi i de tots els àmbits: social, associatiu i empresarial".La candidata que compta amb el suport d'ERC també ha manifestat que "per poder ser un reflex del nostre municipi. "Totes les persones que formem la llista estem compromeses amb Sant Joan les Fonts i treballarem amb una gran il·lusió i estima cap al nostre poble", ha assegurat.Rigat aspira a millorar els resultats obtinguts el 2019 i aconseguir, per primera vegada, que els republicans governin l'Ajuntament. "Volem formar part d'una nova etapa de la història del municipi i fer de Sant Joan les Fonts el millor lloc on viure. Som un equip que volem liderar un govern municipal amb una clara aposta per transformar el municipi en un lloc més sostenible, proper i on tots els nuclis se sentin representats", ha afegit.El número dos de la llista de Rigat serà, amb qui farà tàndem al capdavant de la candidatura. També l'acompanyaran tres dels noms que ja van aparèixer als primers llocs de la llista electoral de fa quatre anys:El 2019, Rigat va assolirde Sant Joan les Fonts. Amb el 47% dels vots no va poder evitar la majoria de, qui governa actualment el consistori i qui ja ha confirmat que es tornarà a presentar amb l'alcaldessa Maria Vidal al capdavant.