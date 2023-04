​Una marca garrotxina, entre les millors propostes emergents de moda del país

La marca garrotxina de modaha estat una de les guanyadores del concurs El certamen busca promoure el talent creatiu en el marc de la sostenibilitat i està organitzat entre 080 Barcelona Fashion (la plataforma de moda que organitza el Departament d'Empresa i Treball) i el festival de moda, cultura i gastronomia Rec.0 d'Igualada.La marca garrotxina ha estat escollida, doncs, com a guanyadora del concurs juntament amb, i. Les quatre marques guanyadores s'han donat a conèixer en un acte a Centre d'Artesania de la Generalitat de Catalunya i tindran un espai de comercialització al proper festival Rec.0 que se celebrarà del 10 al 13 de maig. El jurat del concurs ha valorat criteris com la, la producció local, la responsabilitat amb l'entorn social, econòmic i territorial, la perspectiva de gènere, la diversitat de talles i el potencial de comercialització dels seus productes. Nonibarea és una marca fundada a la Garrotxa, concretament a Olot, que elabora artesanalment en un taller de la ciutat ubicat al. La marca aposta per la creació de peces de dona amb un patronatge atemporal elaborat amb teixits locals. La marca ha produït sis col·leccions, totes elles de forma respectuosa amb l'entorn social, econòmic i territorial del país.