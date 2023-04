La Garrotxa és una de les comarques amb menys denúncies per delictes d'odi

Com s'han repartit les agressions i delictes d'odi a Catalunya, entre 2020 i 2022?

Quants delictes d'odi s'han denunciat els darrers tres anys a cada municipi de més de 20.000 habitants, a cada comarca i a cada àrea bàsica policial?

Així han evolucionat els delictes d'odi a Catalunya, els últims tres anys

Així s'ha fet aquesta notícia



Les dades d'aquesta peça s'han extret del



Igualment, els mapes només ofereixen les dades de les agressions patides presencialment i no les produïdes a través d'internet o les xarxes socials, ja que, en aquest cas, agressor i agredit no es trobarien en el mateix espai. S'ha optat també per publicar dades absolutes i no ràtios de població perquè, en tractar-se de dades relativament petites a nivell municipal, una variació petita de casos podria provocar un biaix massa elevat. A banda que, en excloure's els pobles petits, això ja facilita la comparativa en termes absoluts i, a més, com s'ha vist ja en el cas de Ciutat Vella, pot ser més rellevant en aquest cas la població flotant que l'empadronada (i de la primera no se'n tenen dades).



Finalment, tot l'article fa referència a delictes d'odi, si bé el paquet de dades especifica que, en alguns casos, aquests s'han categoritzat només com a infraccions administratives. Tot i això, s'ha optat per aquesta terminologia per facilitar l'entesa de l'article i perquè, de fet, el 94% de les agressions registrades es consideren delictes.

Els delictes d'odi no paren d'augmentar a Catalunya, en especial aquells contra elo per motiu. Així ho assenyala el registre de denúncies dels, segons el qual el 2022 es va assolir unpel que fa a notificacions d'agressions, després que aquestes reculessin arran de les limitacions de mobilitat de la pandèmia. En tot cas, aquestesarreu del país.A la Garrotxa, s'han registrat només quatre denúncies des del 2020. En el següent mapa, es pot consultar totes les denúncies dels darrers tres anys, per àmbit de discriminació.La mida de les boles és proporcional a la quantitat de fets denunciats, però clicant o passant el cursor per damunt, n'apareix tota la informacióLògicament, aquelles ciutats més grans acostumen a tenir més denúncies, però això no ocorre sempre. Per exemple, l'és el segon municipi del país, però s'han notificat més agressions d'aquest tipus a. De la mateixa manera, la tipologia de fets és diferent a cada territori, on primen alguns tipus de discriminacions.En els últims tres anys, a laels delictes d'odi que més s'han notificat han estat per LGTBI-fòbia (2). També s'ha notificat una denúncia per motius polítics i una altra per raons ètniques o racials.Malgrat aquestes dades, cal tenir sempre en compte quei que aquelles que no arriben a una comissaria no queden registrades. En especial entre col·lectius discriminats i històricament habituats a atacs intolerants, això provoca que, amb tota seguretat,que allò que reflecteixen les estadístiques. Sigui com sigui, només hi ha cinc municipis de més de 20.000 habitants on no s'ha denunciat cap agressió d'aquest tipus els darrers tres anys:, el. Pel que fa a les comarques, només resten en blanc el, eli laJa sigui perquè les agressions a col·lectius discriminats augmenten o perquè aquests les denuncien més, l'augment de casos els darrers anys és clar. Abans de la, es van superar les 500 denúncies anuals el 2018 i 2019 i, si bé el 2020 van caure per sota de les 400, els dos anys posteriors van tornar a remuntar. El 2022, de fet, se'n van notificar als Mossos 641, un. I dels 1.538 casos coneguts aquests darrers tres anys, la majoria d'atacs encara són presencials i nomésEls grups que més agressions d'odi rebrien serien el col·lectiu LGTBI i les persones migrants o racialitzades, amb un 40% i un terç del total de denúncies, respectivament. També, però, se n'han presentat 271 per atacs per motius polítics (les quals es mantenen estables durant aquest període) i 65 pers (d'aquestes, 22 d'explícitamenti 13 d'). Igualment, als Mossos els consten 31 delictes per, 28 contra persones amb algun nivell dei 14 per, és a dir, contra persones pobres.