​L'Ajuntament d'Olot rectifica i esborra el carril bici de la polèmica rotonda

La nova senyalització vertical que s'ha isntal·lat. Foto: Pau Masó

Un ciclista circulant per la rotonda Foto: Pau Masó

Després de dos mesos de la seva posada en marxa, l'Ajuntament d'Olot ha fet un pas enrere ique va dibuixar dins la rotonda de la Rodona. Aquest cap de setmana els serveis municipals han eliminat la pintura vermella i blanca que assenyalava el pas de bicicletes i han reforçat la senyalització vertical per als conductors de vehicles.Ara, la calçada de la rotonda que uneix l'avinguda Sant Jordi, la carretera de la Canya, l'avinguda Girona i la carretera de les Triesabans de la nova senyalització. L'Ajuntament, però,a les entrades de la rotonda. Els nous senyals alerten de la presència de bicicletes a la rotonda i van acompanyats de la paraula "precaució".L'Ajuntament ha decidit esborrar el carril bici després de les crítiques i la confusió que va generar el carril pintat dins la rotonda. "És una senyalització que ha causat confusió i s'haurà de revisar perquè quan una senyalització hi ha molta gent que no l'entén, per molt que l'hagin aplicat a altres llocs, si no s'entén vol dir que potser no ho expliquem prou bé", assegurava l'alcalde de la ciutat, Pep Berga, en el ple municipal dijous passat Segons fonts del consistori, la rotonda quedarà tal qual com està ara i. D'aquesta manera, l'Ajuntament vol donar per tancada la polèmica que s'arrossega des de principis de febrer i que va anar acompanyada d'un accident fa quinze dies en què la conductora d'un patinet va ser atropellada dins la rotonda.és un dels punts viaris amb més afluència de trànsit a la ciutat, ja que per ella hi passa una de les artèries viàries més importants del nucli urbà, l'avinguda Sant Jordi.