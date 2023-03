​L'Ajuntament d'Olot, sobre l'accident de la Rodona: «No té res a veure amb la senyalització»

Cinc dies després de l'accident que hi va haver a la rotonda de la Rodona d'Olot entre un vehicle i un patinet, l'Ajuntament ha sortit públicament a valorar els fets. Ho ha fet al ple municipal d'aquest dijous com a resposta a una pregunta de la CUP sobre aquesta qüestió.L'alcalde de la ciutat,, creu que l'accident no té res a veure amb la nova i polèmica senyalització que es va instal·lar a la rotonda on hi va haver l'accident. "L'accident a la Rodona no va tenir cap relació.", afirma Berga.L'accident de dissabte passat es va produir gairebé dos mesos després que l'Ajuntament pintés un carril bici al mig de la rotonda que enllaça l'amb la. El nou pintat ha comportat confusió i polèmica entre conductors i ciclistes. Ara, l'alcalde ha volgut desvincular l'accident de l'actuació urbanística.Berga, però, sí que admet que la nova senyalització no s'ha entès del tot: "Sí quei s'haurà de revisar perquè quan una senyalització hi ha molta gent que no l'entén, per molt que l'hagin aplicat a altres llocs, si no s'entén vol dir que potser no ho expliquem prou bé". "Hem de trobar una altra manera de protegir els ciclistes que entren a aquesta rotonda doncs que sigui més efectiva i, quan la tinguem, i la tinguem clara, l'aplicarem", afegeix Berga.De fet, el consistori ja va anunciar fa unes setmanes que modificaria les traces dibuixades a la rotonda i milloraria la senyalització per a conductors de vehicles. Des de l'àrea de mobilitat ja s'ha encarregat la, que ara mateix està a exposició pública i es preveu que pugui dur-se a terme el pròxim mes, si no hi ha cap entrebanc. Consistiria en millores puntuals per tal de reforçar la senyalització i explicar millor com s'ha de circular per la rotonda.