​El preu del lloguer a Olot arriba al seu màxim històric

El preu del lloguer a Olot és més car que mai. Actualment, llogar un pis a la capital de la Garrotxa costa uns, una xifra que no s'havia vist en les dades històriques que registra lai la. La xifra correspon al quart trimestre del 2022 i arriba després d'acumular increments en la resta de trimestres de l'any.Fins ara, la xifra més alta que s'havia registrat a Olot era de. Es va produir a. Llavors els lloguers van patir una baixada important fins als 434 euros a inicis del 2021 i després no han parat de pujar, arribant a trencar el sostre del 2019. En comparació a Catalunya, el lloguer d'avui dia a. Ara mateix, el preu mitjà de lloguer al país és de 694 euros, un 33% més alt que a la capital garrotxina.

El nombre de contractes de lloguer no ha augmentat suficientment els últims anys. Foto: Adrià Costa

Un 75% més car que fa 17 anys

Menys contractes, preus més alts

A escala històrica, si mirem abans de la crisi del 2008, el lloguer a Olot era. El 2005, a la ciutat es pagaven uns. Més de quinze anys més tard el preu ha pujat 200 euros. La crisi immobiliària del 2008 va fer baixar els lloguers fins a mínims històrics i a partir del 2013 van iniciar un ascens continuat, només frenat per la covid, però reforçat per la sortida de la pandèmia.Si mirem per anys en lloc de trimestres, el lloguer mitjà del 2022 continua sent el rècord històric registrat a Olot amb. Molt lluny dels 433 euros de mitjana del 2008. Des d'aquest any fins ara,. Ho han fet unen els últims quinze anys. Segons les dades de la Cambra de la Propietat, la capital de la Garrotxa només està per darrere Girona, on l'augment ha estat d'un 21%. Tot i això, la variació de l'del 2008 fins ara és superior a la variació dels lloguers. L'Índex del Preu de Consum ha augmentat un 29% en els últims 15 anys.Una de les raons que han portat a l'augment dels preus del lloguer ésque es posen al mercat. Les dades mostren com els preus es van inflant en paral·lel a l'estancament o el descens del nombre de contractes. Els parcs immobiliaris de lloguer a les ciutats estan estancats i la demanda creix. Això fa que la demanda sigui més alta que l'oferta i els preus pugin.Precisament, la dada històrica que ha registrat Olot coincideix en una reducció del nombre de contractes durant l'últim any.. El 2022 va tancar amb 816 contractes firmats, mentre que el 2021 ho va fer amb 835. Si ampliem la mirada, veurem com el 2011 a Olot es firmaven més contractes nous de lloguer que ara: fa onze anys la xifra era de 831.Tot i que hi ha hagut èpoques amb més o menys contractes, destacas. Això vol dir que el mercat està estancat des de fa temps i no respon als augments demogràfics ni les necessitats socials que han aparegut al mateix temps.Pel que fa al parc de pisos de lloguer d'Olot, ha crescut però lentament. El 2022 ha tancat amb un total de. Això és un(3.414), segons les dades de la Cambra de la Propietat . Aquesta és una xifra optimista, tot i que no prou. A la demarcació es detecta un augment del nombre d'habitatges per a llogar, però l'increment és massa lent per donar solucions a la demanda actual.