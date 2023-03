​Detenen sis persones que suplantaven la seva identitat per treballar a fàbriques de la Garrotxa

Laha detingutimplicades en un cas de suplantació d'identitats entre treballadors de fàbriques de la Garrotxa. Sota el nom d', la policia ha pogut detenir quatre persones que haurien suplantat la seva identitat i dues que haurien subministrat la documentació falsa a les persones irregulars.Segons la policia, les persones sense papersper tal de poder treballar en fàbriques de la Garrotxa i cobrar el salari. Els dos detinguts espanyols llogaven els seus documents d'identitat, incloses les dades bancàries, a persones irregulars. Amb la documentació llogada, les persones irregulars podien aconseguir un contracte de treball i, a canvi,als llogaters dels documents d'identitat.Segons la Policia Nacional, els detinguts espanyols que llogaven els documents es podien arribar a quedar amb uque cobrava la persona en situació irregular. A més, els llogaters estarien cotitzant a la Seguretat Social sense treballar, fet que també generava drets per a la prestació de l'atur.En dels casos que s'han investigat la nòmina de la persona que treballava amb la identitat suplantada era de. Aquesta s'ingressava directament al facilitador de la documentació, ja que el contracte anava amb el seu nom, però era una altra persona la que treballava. La persona en situació irregular acabava cobrant 1.200 euros i el llogater de la documentació es quedava uns, a més de cotitzar per una feina que ell no feia., i per això segueix en contacte amb empreses garrotxines. El cos assegura que es tracta d'un "modus operandi" cada vegada més comú i freqüent a la comarca.Les detencions dels treballadors que suplantaven la identitat es van fer a la Garrotxa, mentre que els dos facilitadors de la documentació van ser interceptats a l'aeroport de Barcelona i a la comarca d'Osona., pendent de la detenció d'un tercer llogater d'identitat que es troba en cerca i captura i en parador desconegut.