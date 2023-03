​La Casa Masó de Girona reivindica el pintor olotí Xavier Montsalvatge

De la pintura a l'ebenisteria

Activitats paral·leles

La Fundació Rafael Masó inaugura aquest dijous al vespre una exposició dedicada a l'escriptor, pintor i mecenes noucentista(1881-1921). Es tracta d'una mostra artística que es podrà visitar a la Casa Masó que busca reivindicar la figura d'aquest olotí clau en la cultura catalana d'ara fa un segle però molt poc conegut.L'exposiciós'estrenarà aquest dijous a la tarda a la Casa Masó i es podrà visitar. En aquesta mostra hi haurà un recull de les seves obres pictòriques i literàries, ja que Montsalvatge tenia múltiples facetes en l'àmbit artístic. El gironí d'arrels olotines escrivia, pintava i també feia de mecenes d'artistes locals i estrangers.De fet, Xavier Montsalvatge va arribar a Gironai de seguida es va implicar en el teixit cultural i polític de la ciutat. Va conèixer Miquel de Palol, Prudenci Bertrana i Carles Rahola, que van ser amics durant molts anys. La seva activitat literària va ser especialment prolífica fins al 1910.En la seva joventut va publicar narracions en diverses revistes i també un recull d'elles a Ombres (1906). La seva obra tenia una marcada, tot i que també hi havia la tradició romàntica de tema muntanyenc i tractava els drames rurals modernistes. Habitualment en la seva obra incloïa elements eròtics i cruels que van caracteritzar un estil propi d'escriptura.A partir del casament ambel 1910, Montsalvatge va obrir-se a la pintura, l'ebenisteria i l'exlibrisme. A més, també va començar a fer de mecenes amb iniciatives com la societat Athenea (1913) i va publicar el llibre Terra de gestes i beutat. Girona (1917). En aquest període, Xavier Montsalvatge assumeix l'estètica i els ideals del Noucentisme. Era alt, prim, gentil, intel·ligent, de maneres aristocràtiques i de gran bondat, segons el recorden. Va morir als 40 anys, després de tornar al seu Olot natal. A més, van ser els pares del compositor que porta el mateix nom:L'exposició de la Casa Masó es complementa ambque inclouen visites comentades amb Josep Pujol i Coll; un recital de textos de Monsalvatje, a càrrec de la professora de Filologia Catalana de la Universitat de Girona (UdG), i una tertúlia amb Casacuberta i els tres autors del llibre que s'ha publicat amb motiu de l'exposició, Josep Pujol, Eva Vàzquez i Lluïsa Faxedas. Les activitats de l'exposició compten amb la col·laboració de la Càtedra Víctor Català d'Estudis sobre el Modernisme de la UdG.Després de la Casa Masó, l'exposició serà itinerant i es podrà veure al Museu Municipal Josep Aragay de Breda.