L'olotíes presenta com a alcaldable a la ciutat de Barcelona. L'històric ecologista català serà el candidat d', partit fundat el 1983 i refundat el 1999. La formació es considera "l'únic partit ecologista i ecofeminista que presenta una llista a Barcelona". D'aquesta manera, Vilanova farà cursa electoral a la capital catalana al costat d'Ada Colau, Xavier Tries, Ernest Maragall o Jaume Collboni.Amb 76 anys, Vilanova ha decidit presentar-se permunicipal. "L'objectiu és defensar el territori de les activitats econòmiques destructives i de les contaminacions dels recursos naturals, protegint i millorant la qualitat de vida de la població mitjançant l'acció local. No pot ser que una ciutat com Barcelona no tingui una representació de l'ecologia política en el govern de la ciutat", assegura el candidat en una carta."Mai l'ecologia havia estat tan present en els mitjans de comunicació i en la publicitat dels béns de consum. Ens presentem, doncs, peri el nostre projecte de país. És necessari que Catalunya tingui, com tenen altres estats i regions europees, un partit verd amb capacitat de govern que pugui ajudar a resoldre, sempre amb consens i diàleg, els grans problemes de Barcelona, com la greu contaminació que pateix", afirmen.El periodista, escriptor i consultor mediambiental viu des de fa anys al Raval de Barcelona i col·labora en diferents mitjans de comunicació, entre ells. Va ser director dedurant el període autogestionari (1983-84),1983; director dei fundador de l'associació. També ha estat cofundador del Col·lectiu de Periodistes Ecologistes de Catalunya i director de la revista ecologista Userda, a més d'escriure. Des de Barcelona, Vilanova també forma part de diferents branques ecologistes d'entitats com l'Ateneu Barcelonès.Per a les eleccions del 28 de maig, Vilanova comptarà com a número 2 amb, pionera de l'ecofeminisme a Catalunya, psicòloga i cofundadora d'Els Verds-Alternativa Verda. En les pròximes setmanes el candidat olotí a Barcelona preveu començar a reunir-se amb entitats barcelonines i també demanarà una trobada amb els grans candidats de la ciutat per concretarper "una transició energètica i ecològica justa".