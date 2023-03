​La Canova Petita de Batet, la casa que un jutge obliga a enderrocar

La demolició d'unes parets durant les obres, el taló d'Aquil·les

Fil a l'agulla a les obres d'enderroc

Elés una casa ubicada a la zona de Batet d'Olot. Es tracta d'una masia que forma part del catàleg de cases rurals del municipi amb un estil d'arquitectura "rural popular" i un "valor de preservació" per raons paisatgístiques. El 2013 un privat va restaurar la masia per complet. Quatre anys més tard, però, un jutgeEl cas encara és recent avui dia i s'arrossega des del 2017 quan elva ordenar-ne l'enderroc. No feia ni tres anys que s'havia acabat de rehabilitar la casa de més de 600 metres quadrats i la cabanya de més de 100, quan un jutge va ordenar que es tirés tot a terra. Avui dia, les edificacions segueixen en peu, però, recentment, l'Ajuntament d'Olot ja ha contractat les obres per tirar endavant l'enderroc.Tot comença per la denúncia d'un veí a l'Ajuntament. El demandant considera que la llicència d'obres no és legal. El cas arriba a primera instància i es dona la raó al consistori, però el veí recórrer i s'arriba al. El 2017, la sala dona parcialment la raó al veí i ordena l'enderroc.Segons el TSJC,que va donar l'Ajuntament el 2012 era per a la "rehabilitació i ampliació" del Mas la Canova Petita, peròque després es van acabar reconstruint. El jutge considera que això va sobrepassar els límits concedits durant les obres, ja que només es permetia la rehabilitació i hi va haver enderrocaments.Tal com es recull durant el procés judicial, es van enderrocar les cobertes i els volums laterals, tant de la casa pairal com de la cabanya. Els de la casa es van reconstruir i els de la cabanya es van acabar d'enderrocar per construir-ne de nous. A la sentència es recull que: per patologies i deficiències que es van trobar en els elements estructurals de la casa durant les obres; i, en el cas de la cabanya, una màquina va tocar accidentalment un dels murs que s'havia de conservar. Això va provocar que l'estructura passés a ser inestable i fos necessari enderrocar-se."Consolidar o rehabilitar no és enderrocar i tornar a construir, ja que si s'enderroca, encara que sigui parcialment o inclús en el cas de produir-se un enfonsament o col·lapse involuntari, ja no existeix un edifici que es consolida o es rehabilita, sinó un nou edifici", diu la sentència del TSJC, a la qual ha tingut accésDurant les obres, es van aprofitar pedres de les parets enderrocades "accidentalment" per tal de tornar-les a construir. Això, però, la sentència tampoc ho veu bé: "que, per això mateix, desapareixen tant del món material com del jurídic, encara que el volum recol·locat resultés idèntic al que existia".A l'hora de catalogar la llicència, el TSJC en cap cas dictamina que el procediment fet per l'Ajuntament fos il·legal, sinó que considera que. Per això, el jutge va decidir revocar-la. També va anul·lar i deixar sense efecte diferents acords relatius a la tramitació de les obres que s'havien pres durant el 2013 a la Junta de Govern Local d'Olot.El 2021, un cop la sentència ja va ser ferma, després de diferents recursos de les parts, l'Ajuntament d'Olot va iniciar la redacció del projecte de demolició de la Canova Petita. Recentment, aquest mes de març,en compliment del dictamen del jutge. Segons l'adjudicació, els treballs s'allargaran tres mesos, però no s'especifica quan començaran. De moment, el cost de les obres que puja ahan anat a càrrec del consistori olotí.