​Detecten la presència de nicotina a diferents entorns escolars d'Olot

Poca gent fumant, però la nicotina es manté

Una burilla a prop d'un dels centres escolars d'Olot Foto: Pau Masó

Sense llei que ho prohibeixi

Després d'adherir-se el 2020 a la campanya Entorns sense fum de l', ara l'Ajuntament ha fet públiques les dades d'un estudi que ha avaluat l'eficàcia de la campanya iniciada fa dos anys. Durant uns mesos, gràcies a una beca de la Societat Catalana d'Atenció i Tractament del Consum de Tabac, tècnics del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa han pogut recollir mostres sobre els nivells de nicotina que hi ha a l'aire dels entorns escolars d'Olot.El resultat ha estat que enen què s'han recollit mostres,. Això significa que, tot i la campanya d'Entorns sense fum, la presència del fum del tabac al voltant de les escoles no s'ha aconseguit eradicar. "Els estudis ens serveixen per tornar a posar sobre la taula un tema que no tenim superat. No estem en l'objectiu del 100% d'eliminació de la nicotina ambiental. No estem on volem arribar. Si hi ha una llei que ho prohibeix això reforça projecte com aquest, però mentre no hi sigui hem de continuar conscienciant", diu el regidor de Medi Ambient d'Olot,Les anàlisis de l'aire que es van fer als centres olotins es van recollir amb unes motxilles discretes que filtraven l'aire i després es portaven les mostres a un laboratori de l'Agència de Salut Pública de Barcelona. A part dels nivells de nicotina ambiental, la iniciativa també va recollir la, deo l'a través d'enquestes. Les dades es recollien a través de l'observació quinze minuts abans i quinze minuts després de la sortida dels alumnes de classe.Pel que fa a la presència de persones fumant, es va observar que hi haviadins l'entorn escolar just abans que sortissin els alumnes. Després, quan els infants ja eren al carrer, la presència de fumadors baixava fins a l'. Tot i això,, fins i tot, sense notar olor a tabac: "La nicotina persisteix en l'ambient. Analitzàvem l'ambient i trobàvem poques persones fumadores, però tot i això la nicotina ambiental hi era. No és una acció directa, persisteix en l'ambient", explica, tècnica del SIGMA. Pel que fa a la presència de burilles, es van arribar a comptabilitzar fins a 400 mostres en els entorns escolars d'Olot. En alguns centres es van recollir fins a 122 burilles, mentre que en altres poc més d'una desena.Actualment,que prohibeixi fumar en els entorns escolars i, per tant, tal com ha fet Olot, només es poden impulsar campanyes de sensibilització. A la capital de la Garrotxa, s'està estudiantcom la biblioteca o el teatre.Tot i això, s'està elaborant un avantprojecte de llei que pretén prohibir el tabac en tots els entorns hi hagi infants i joves. Avui dia, està prohibit fumar o fer ús de cigarretes electròniques a tots els espais públics tancats i a les administracions públiques, centres sanitaris i educatius, parcs infantils i vehicles de transport públic. El consum de tabac a Catalunya se situa al voltant deli a la Garrotxa undels joves majors de 13 anys asseguren haver fumat lament una vegada a la vida.