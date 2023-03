​​​Miquel Reverter presenta la llista electoral per Castellfollit

ja té enllestida la llista electoral per a les pròximes eleccions municipals de Castellfollit de la Roca. De moment, no s'ha presentat cap altra llista electoral, però es preveu que no sigui l'única candidatura al poble.L'actual alcalde es torna a presentar a les eleccions amb la mateixa fórmula que fa quatre anys: amb les siglesi amb una candidatura que té el paraigua d'ERC. Entre els noms que hi ha a la llista de Reverter hi destaca la presència de, actual regidora a l'oposició de Junts i candidata juntista el 2019 al poble. La llista també comptarà amb els regidors actuals de l'equip de govern,, a més de noves incorporacions com la d'La candidatura de +Castellfollit de la Roca aposta per projectes com l'obertura del nou carrer Vell, la reforma de l'església vella o accions a favor de la transició energètica. Aquestes i altres propostes electorals són les que formaran el programa electoral de la candidatura que s'explicarà els pròxims dies a través de les xarxes socials i xerrades obertes a la ciutadania.El 2019, + Castellfollit va aconseguir sis dels set regidors de l'Ajuntament amb, un 76% del total.