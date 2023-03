​Ana Mena, Víctor Manuel, Joan Dausà, La Guardia o Núria López actuaran al Vallviva 2023

La solidaritat de Vallviva arribarà aquest any a la Vall d'Hebron

Pluja d'estrelles Michelin

Elde la Vall d'en Bas ha destapat aquest dimarts la programació per a la tercera edició que se celebrarà aquest 2023. Des delpassaran per la finca de Les Brides una desena d'artistes locals, nacionals i internacionals.Enguany el festival tindrà pràcticament els mateixos artistes que el 2022 però repartits amb més dies, ja que es comptarà amb una jornada més d'actuacions. El dimecres 12 de juliol el certamen donarà el tret de sortida amb lai el seu espectacle Himnes del Cor que compta amb. Al primer dia de festival també hi haurà l'actuació deEl dijous actuarà un dels caps de cartell del Vallviva 2023:. L'artista asturià actuarà a la Garrotxa amb la seva gira de celebració dels 75 anys. El mateix dia també hi haurà el. Divendres serà el torn de, la banda dels anys vuitanta. I dissabte serà la nit jove amb la cantant internacional, el catalài la garrotxinaque farà la seva primera actuació en solitari a la comarca després de ser finalista d'Eufòria."Hem acabat sent un dels actes culturals, socials i gastronòmics, probablement, més importants de la comarca on s'hi agrupen 6.000 persones. Això és una responsabilitat per als que ho organitzem perquè, en el fons, no ho fem d'una forma professional, sinó des del cor. Però ho fem amb molta intensitat, vocació i interès", ha afirmat durant la presentació del Vallviva 2023 el director del certamen,Com l'any passat, es comptarà amb quatre escenaris diferents, un dels quals de gran format on hi actuaran els caps de cartell. L'organització ha augmentat la capacitat del festival i té l'objectiu d'aconseguir arribar a les, amb un màxim de dos mil assistents cada dia. Les entrades per tots els concerts es posaran a la venda el pròxim dCom cada any, el festival garrotxí aboca tots els seus beneficis a projectes socials relacionats, principalment, amb malalties de la salut i, en concret, en la lluita contra el càncer. Aquest 2023, Vallviva destinarà els guanys a projectes d'investigació de l'contra aquesta malaltia. "Sabem que l'Hospital Vall d'Hebron és pioner amb la investigació del càncer a Europa i això fa que sigui un hospital tractor d'altres hospitals regionals. Serem, doncs, uns defensors que tot el que s'investigui a la Vall d'Hebron arribi ràpidament a casa nostra", assegura, responsable de la Fundació Vallviva.Una part dels diners recaptats aquest 2023 també es destinaran a la remodelació de ladel mateix hospital barceloní. El projecte l'impulsa des de fa anys la Fundació Albert Bosch i les obres començaran aquest mes d'abril amb un pressupost de set milions d'euros. "Els hospitals s'han quedat antiquats i necessitem fer remodelacions importants perquè el pacient estigui còmode i ben acompanyat", afirma Boix.A part de la música i la solidaritat, el Festival Vallviva també té un vessant gastronòmica que enguany es reforçarà. Fins ara,s'havia ocupat d'oferir el sopar gastronòmic de les dues últimes edicions, però aquest 2023també oferiran la seva proposta. Els tres restaurants es repartiran per dies: dimecres Les Cols, dijous Can Jubany i divendres Ca l'Enric, a l'espera d'una última proposta per dissabte pendent de confirmar.