​​ERC creu que Olot no és atractiva per als joves

ERC Olot inicia la precampanya electoral de les eleccions municipals amb una campanya enfocada als joves de la ciutat. Sota el títol de, el partit preveu tractar el que considera un tema clau per al municipi: que Olot sigui atractiva pels joves."Tenim fills i amics que tenen fills i captem la sensació que l'oferta d'oci a la ciutat és petita o hi ha problemes d'habitatge. Detectem que entre els joves comença a haver-hi la sensació que. És important que els escoltem i sapiguem quines mancances veuen a la ciutat per millorar-les", diu el candidat d'ERC a Olot,El partit engegarà pròximamentamb enquestes en línia per recollir opinions i la veu del jovent de la ciutat. Es preguntarà sobre qüestions com la mobilitat, l'oci nocturn, l'habitatge i el mercat laboral. Segons la formació municipal, això ho fan amb l'objectiu de recollir informació i elaborar les propostes que més endavant presentaran en el programa electoral."Aquesta campanya és per donar-li importància al tema. Creiem que és clau que una capital de comarca envia un missatge als joves perquè vegin la ciutat està pensada per ells. Ara comença a haver-hi la sensació que els joves pensen que la ciutat és avorrida", assegura Quintana, qui també creu que la ciutat està "enviant un missatge" que no afavoreix que els joves visquin o es diverteixin a casa.