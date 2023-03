​Creixen un 7% les atencions a la gent gran a la Garrotxa

L'atenció a les persones grans segueix augmentant. El 2022 tanca amb més des des del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa que necessitaven ajuda relacionada amb necessitats d'autonomia. En total són 3.388, un(3.160). El mateix creixement s'ha donat a Olot, on hi ha la majoria de les atencions que es fan a la comarca (un 60%).. La idea és poder anar augmentant en funció de les necessitats. Les atencions augmenten, però no més d'un 10%. És el marge mínim que podem pensar. Si la cosa se'ns desbordés, ho podríem anar fent. Sí que fem una previsió amb, per exemple, dades del padró i així fem una planificació cap a on poden anar els serveis", diu, coordinadora de l'àmbit d'autonomia del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa.La majoria de persones ateses són usuaris que tenen, principalment, de salut (malalties cròniques o limitacions) o econòmics. El perfil de la gent gran que s'atén són. El Consorci treballa amb l'objectiu de treballar en el domicili dels usuaris i així facilitar la seva autonomia amb el suport dels diferents serveis que ofereix l'organisme garrotxí.Els serveis per a l'autonomia que ofereix el Consorci són varis, entre ells hi ha el servei d'atenció a l'autonomia, el servei de Teràpia Ocupacional, els àpats a domicili o la teleassistència. El 2022 es van entregar gairebéa 74 persones, s'ha augmentat un 16% el nombre de persones que han accedit al servei de teràpia ocupacional i productes de suport (BAI) i. A Olot la teleassistència atén 872 persones, que representen el 12% de la població més gran de 65 anys que hi ha a la ciutat.