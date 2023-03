A partir de Setmana Santa caldrà reserva prèvia per aparcar a Sadernes

Laés una de les zones més visitades de l'. Per aquest motiu des de l'1 de març ja s'ha regulat l'accés amb vehicles motoritzats fins el 15 de desembre . Tot i així, des del 2021 el consorci aplica una mesura addicional per evitar la massificació de gent en aquest espai. Es tracta d'habilitar unper poder accedir a l'aparcament que hi ha a l'inici del recorregut de Sadernes.Sense aquesta reserva cap vehicle pot aparcar-hi i les restriccions impedeixen que els vehicles puguin circular per la pista, tret de si algú té una reserva en els allotjaments rurals que hi ha a la zona. A partir de, el consorci tornarà a activar aquest model de reserva per aparcar en la zona habilitada i evitar que hi hagi un excés de cotxes i de persones en aquest espai reservat.Per aconseguir reservar una de les, caldrà anar a la pàgina web del Consorci de l'Alta Garrotxa i indicar la matrícula del vehicle. A continuació, caldrà abonar la tarifa de 5,56 euros que dona dret a deixar el vehicle durant tot el dia aparcat. Quan es finalitzi el procés, els conductors rebran un correu electrònic amb un codi QR que els donarà accés al recinte.Des del consorci recorden que a la zonai per això recomanen descarregar-se el codi QR abans de sortir de casa per garantir que es podrà mostrar a l'entrada de l'aparcament. Aquest sistema de reserves s'aplicarà entre el 6 i el 10 d'abril (els dies festius de Setmana Santa) i tots els caps de setmana d'abril, maig i juny. A partir del juliol la reserva serà cada dia i entre l'1 i l'11 de setembre es tornarà a fer només els caps de setmana.