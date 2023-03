​El Tribunal de Contractes dona llum verda als lectors de matrícules de la Garrotxa

Un projecte engegat el 2016

Llum verda a la contractació i compra dels lectors de matrícules per a la Garrotxa. Des de feia gairebéel tràmit estava parat a causa d' un recurs que van presentar dues empreses licitadores . Després de deu mesos, elha desestimat els recursos presentats i ha donat llum verda al Consell Comarcal de la Garrotxa perquè segueixi amb la contractació que havia fet.L'òrgan garrotxí va adjudicar el maig del 2022 el subministrament, la instal·lació i el servei del manteniment de lesals accessos en diversos municipis garrotxins. Al concurs públic s'hi van presentari la guanyadora va ser Alphanet . Pocs dies després de l'adjudicació, dues empreses licitadores que van quedar excloses van presentar un recurs al Tribunal de Contractes per qüestions de forma amb la intenció d'anul·lar l'adjudicació que havia fet el Consell.Ara, deu mesos després, el Tribunal de Contractes ha sentenciat quei s'han desestimat els dos recursos que van presentar les empreses.D'aquesta manera, i després de diversos entrebancs administratius i legals, el projecte impulsat pel Consell Comarcal podrà seguir endavant i iniciar-se la seva posada en marxa. Es calcula que en un termini deels lectors podrien estar ja instal·lats. Segons aquests terminis, la xarxa de lectors podria estar operativa el pròxim estiu.Laés un projecte que el Consell Comarcal està intentant impulsar des del 2016 després que el Consell d'Alcaldes reclamés la mesura. Consisteix en la instal·lació deque s'instal·laran a. L'objectiu és ubicar els lectors als principals accessos viaris de la Garrotxa per així detectar vehicles que estiguin fitxats pels Mossos d'Esquadra i alertar el cos en cas que algun entri a la comarca.El projecte ja va haver de superar el 2019 diversos entrebancs tècnics i legals. Ara s'ha trobat amb un nou contratemps administratiu. L'objectiu del Consell era tenir instal·lats els lectors el setembre passat, finalment, a causa dels recursos que han encallat l'adjudicació, el sistema s'acabarà instal·lant un any tard.