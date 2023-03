​Atropellen la conductora d'un patinet a la polèmica rotonda de la Rodona d'Olot

Una dona que conduïa un patinet ha estat atropellada aquest dissabte al matí a la rotonda de la Rodona d'Olot. Els fets han passat. L'accident s'hauria produït a l'interior de la rotonda i el vehicle hauria envestit la dona, quan aquesta ja havia entrat a la rodona.La víctima ha quedat feridaamb afectació a un dels braços, ja que l'impacte ha estat lateral. Ha estat traslladada amb ambulància a l'Hospital d'Olot. Fins al lloc dels fets s'hi han traslladat dues unitats del SEM i també la Policia Municipal.Es tracta delque es produeix a la rotonda de la Rodona des de la seva polèmica per la nova senyalització per a ciclistes. El febrer, l'Ajuntament d'Olot va pintar una franja vermella al centre de la rotonda per senyalitzar el pas de bicicletes. L'acció va comportar confusió entre conductors i va generar certa polèmica, sobretot, perquè no quedava clar per on havien de passar ciclistes i conductors.Més d'un mes després de la nova senyalització que enllaça el nou carril bici de les Tries amb l'avinguda Girona, la rotonda ja ha vist el primer accident des del nou pintat. Fa poques setmanes, l'Ajuntament va anunciar que reforçarien la senyalització per als conductors de vehicles motoritzats i que es canviaria el pintat de l'interior de la rotonda . La modificació, però, està pendent de dur-se a terme.