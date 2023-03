​​Ignasi Grabolosa presenta la seva candidatura per Santa Pau

El cap de llista de Junts per Santa Pau a les pròximes eleccions municipals,ha presentat recentment la seva candidatura. Ho va fer al centre cívic del poble acompanyat del president del Consell Nacional, Josep Rull. Grabolosa té 62 anys i és exdirectiu bancari. Aquestes seranEn la seva intervenció, Grabolosa va subratllar la necessitat d'impulsar "una nova manera de fer a l'Ajuntament: propera, empàtica, amb col·laboració, transparència i consens. La nostra prioritat seran les persones". L'alcaldable de Junts per Santa Pau va desglossar, com a punts destacats del programa, "les, l'assistència a la, amb els serveis necessaris per al seu dia a dia; completar els equipaments de la zona del poliesportiu; la neteja, enjardinament i mobiliari urbà; l'impuls de la dinamització (facilitant els tràmits per als nous emprenedors) i d'un turisme de qualitat, que estimuli el municipi a nivell social i econòmic".Entre les accions que pretén impulsar Grabolosa, hi ha la dei fer-lo més atractiu perquè la gent el gaudeixi més amb nous elements enjardinats i de mobiliari urbà. El suport a la pagesia, amb noves formes de col·laboració amb el parc natural; l'impuls de dos grans esdeveniments, com són la Fira del Fesol, la Festa Major i el suport a festes de barris i aplecs; la regulació de trànsit del centre, i Ca la Guapa a la zona de la Fageda, i buscar vies alternatives per a l'arranjament del Castell són altres de les accions que l'equip s'ha fixat com a objectius. Per assolir-ho, Grabolosa remarca que caldrà "optimitzar el pressupost municipal" i implantar col·laboració publicoprivada allà on sigui possible.Grabolosa buscarà millorar el pròxim mes de maig millorar els resultats de les últimes eleccions del 2019. Amb David Nàjera al capdavant, Junts va aconseguir només un dels nou regidors de l'Ajuntament amb