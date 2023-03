​Toni Arimany torna a presentar-se amb Junts a la Vall d'en Bas

L'Auditori de Can Trona ha acollit aquest dijous al vespre l'acte de presentació de la candidatura de, encapçalada per. L'actual portaveu del grup municipal de Junts a l'oposició repeteix com a candidat acompanyat "d'un equip completament nou, de perfil més tècnic" que s'erigeix com a "única alternativa sòlida per defensar els interessos i el benestar dels veïns i veïnes davant dels reptes de futur", segons diu el candidat."La Vall d'En Bas ens demana un canvi", ha remarcat Arimany, que durant l'acte ha estat acompanyat per l'exconseller d'Economia,, la presidenta de Junts a la Vegueria,, el president comarcal,, i alcaldes i candidats de la Garrotxa.La candidatura està formada per professionals del medi ambient, agricultors, educadores, advocats, arquitectes tècnics, ramaders i emprenedores. Entre elles hi ha, fins a completar un llistat de 16 integrants.Junts per la Vall d'en Bas proposa un: sostenibilitat ambiental, cohesió social, dinamització econòmica, cultura i educació, i participació ciutadana. Alguns dels seus compromisos són: impulsar un pla local per a la sostenibilitat energètica; crear un servei municipal d'atenció personalitzada al ciutadà; fomentar l'emprenedoria i el comerç local; potenciar les activitats culturals i esportives; i facilitar els processos burocràtics amb la ciutadania, amb especial interès en els joves i la gent gran.Arimany es presenta per intentar canviar el color polític de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas. Ja fa vuit anys que els convergents o post convergents no governen al consistori. Des del 2015, Lluís Amat ha ocupat el govern municipal. En les passades eleccions, el candidat de la Vall Plural va obtenir majoria absoluta.que té l'Ajuntament amb un total de 562 vots.