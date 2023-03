​Olot, capital catalana de pediatria mediambiental

Una xarxa catalana

Una família plantant un plançó a l'Hospital d'Olot Foto: Pau Masó

Nova plantada de plançons

L'Hospital d'Olot fa temps que treballa per ser el centre de referència a Catalunya en pediatria ambiental i aquest divendres ho ha demostrat. Desenes de professionals vinguts d'arreu del país han assistit aque s'ha celebrat a la sala de conferències del centre garrotxí. En ella hi han participat professionals de l'àmbit sanitari a més de tècnics mediambientals, educadors o famílies interessades en la qüestió. Entre els ponents, hi ha hagutde l'estat espanyol."S'ha parlat de reptes com canvi climàtic i la contaminació atmosfèrica. La infància és la principal afectada per aquests dos grans reptes per a la salut mediambiental. També parlem de les solucions, de com podem treballar en entorns escolars més saludables, com podem desplaçar-nos d'una manera més saludable o com podem reforçar el nostre contacte amb la natura per millorar la nostra salut i la del planeta", explica un dels coordinadors de la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de l'Hospital d'Olot,És el segon any que l'Hospital d'Olot organitza la. Des de primera hora del matí i fins al migdia diferents professionals han tractat qüestions relacionades en aquest àmbit de la salut i posaran sobre la taula aspectes, reptes i preocupacions que han recollit els últims anys com, per exemple,: "Estem veient com cada vegada més els nens passen més temps en espais tancats i el seu joc té lloc en espais tancats. El contacte amb la natura els fa sortir a jugar en espais oberts. També es fomenta hàbits relacionats amb la socialització o la salut mental", diu Campillo.Per al pediatre garrotxí, si el contacte amb la natura "fos una pastilla que poguéssim receptar", les farmacèutiques "se la rifarien" a causa dels avantatges que té. I és que des de l'Hospital d'Olot han detectat que: "Trobem que hi ha moltes famílies passen un mes o, fins i tot, un any sense trepitjar un parc urbà, un bosc o la platja. Tot i viure en un lloc tan privilegiat com la Garrotxa, hem de fer també una tasca de foment de la prescripció de natura", assegura Campillo.Per fomentar aquests hàbits, lavol convertir-se en referència catalana. De moment, és l'única que hi ha al país i ja s'ha començat a creari centres d'atenció primària en aquesta matèria: "El nostre repte és expandir i portar les nostres activitats a tot el territori català. Hem creat la xarxa de la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica perquè els infants catalans puguin tenir a prop seu algun referent en salut mediambiental pediàtrica", explica el doctor olotí. A més, també ja hi ha professionals d'arreu de Catalunya que han vingut a Olot a formar-se en pediatria mediambiental.Coincidint amb la jornada professional, l'Hospital d'Olot també ha aprofitat el dia per fer una nova plantada de la iniciativaque impulsa la unitat pediàtrica del centre. Consisteix a regalar un arbre a totes les famílies que veuen néixer un fill a l'hospital. La iniciativa va néixer fa dos anys, compta amb el suport de l'Agrupació Naturalista de la Garrotxa i es calcula que ha servit per plantar unsAquest divendres, la plantada. Fins ara es feia al bosquet dels Tres Roures i ara s'ha establert un prat entre l'hospital i un supermercat proper. L'anterior espai ha quedat petit i també es troba amenaçat per la construcció d'un vial d'accés a la futura variant d'Olot.