​Entren a robar a l'església de Sant Esteve d'Olot

Interior de l'església de Sant Esteve, per on es van passejar els lladres. Foto: Martí Albesa

No van entrar al tresor

L'església de, el temple més important de la ciutat, ha estat recentment víctima d'un robatori. La matinada deluns lladres van entrar-hi a robar. Van aconseguir emportar-se algunsque controla el so a l'església.Els delinqüents van aprofitar la missa de les 19 h per entrar al temple i. Quan l'església es va tancar a les 20 h ningú els va veure i van quedar-se amagats a dins. Els lladres s'haurien arraconat a un espai darrere la porta que dona a la caixa de l'ascensor. Després van utilitzarper obrir amb força la porta d'accés al temple i també van destrossar l'entrada a la sagristia.Els lladres van estar hores abans no van fer sonar l'alarma. No va ser fins que van intentar accedir a la zona del museu vell quan van fer saltar les alarmes cap a la una de la matinada,que es tanqués el temple al públic. Quan van sonar les alarmes, els lladres van fugir corrents. Segons la responsable de l'Associació Amics de Sant Esteve,, sospiten que eren més d'una persona: "Això no ho fa una persona sola. Havien de ser més d'un perquè per fer la destrossa que han fet a la porta cal que siguin, com a mínim, dos. No era un furt espontani. Anaven preparats. Creiem que havien entrat abans i s'ho havien estudiat"., ja que quan van marxar també van rebentar la porta de la pujada dels morts. "Han fet més mal amb la destrossa que amb el robatori. La porta d'entrada, que és del segle XVIII, s'haurà de restaurar tota perquè ha quedat destrossada", afirma Grau.Els responsables de l'església de Sant Esteve ja han posat denúncia als, però creuen que serà difícil trobar els culpables, ja quei no van deixar empremtes. Es desconeix la quantitat de diners que es van emportar, la majoria seria la recaptació de la missa que es va fer aquell dia. "Suposem que buscaven diners perquè a la sagristia hi havia calzes de plata i no ho varen ni tocar", diu Grau.A l'església de Sant Esteve s'hi guarda. Segons Grau, és el segon més important després de la catedral de Girona. Ubicat dins el temple i protegit amb vidre blindat i alarmes, guarda diverses peces religioses d'alt valor i també. El Crist abraçat a la creu és la joia més valuosa de l'església olotina. Es creu que prové de l'antic convent dels caputxins de la capital garrotxina, però el que no està clar és com va arribar a la ciutat.El quadre està guardat dins la zona del tresor que també fa de museu i és visitable. Es tracta d'un espai ubicat a un dels extrems de la nau de l'església. "El tresor està senyalitzat que té càmeres i alarmes.perquè un dels llocs on es van emportar diners és on hi ha la taula de les visites on tenim els fulletons, i allò era remenat. Crec que no buscaven el tresor perquè les capelles eren totes tancades i van anar directes a l'altar major i la sagristia", explica la responsable de l'Associació d'Amics de Sant Esteve.A causa d'aquest robatori, tenen previstamb noves alarmes a altres punts de Sant Esteve. El del passat cap de setmana no és l'únic robatori que ha patit l'església. Els anys noranta van robar cinc àngels del retaule del Roser que encara estan desapareguts. A partir d'aquest robatori es va decidir tancar i blindar el temple. En altres ocasions, també s'ha robat la recaptació d'algunes de les caixetes que hi ha a l'església. Cap dels robatoris, però, ha estat tan planificat com el que s'ha patit recentment.