​El grup Alzamora tanca el 2022 amb una facturació rècord de gairebé 50 milions

Més de 120 anys d'experiència

El grup líder en la fabricació d'envasos de cartró,, amb seu a Sant Joan les Fonts, ha tancat el 2022 amb una facturació rècord de gairebé. En un comunicat, la companyia assegura que la seu principal del grup , Alzamora Carton Packaging,, mentre que Novotipo, la seva filial a Portugal, ho ha fet un 37%. Les vendes a l'exterior, a més, han crescut en un 23% respecte del 2021."Aquests resultats són fruit del treball professional i compromès de tot l'equip. A més de la nostra aposta constant de digitalització i innovació en el nostre procés productiu", assegura el director general del grup,. "Portem un bon ritme de vendes a l'exterior, amb la previsió que creixin notablement a curt termini", assegura el director d'exportacions de la companyia. Pel que fa al procés d'expansió, la companyia ha anunciat la col·laboració amb un "partner" estratègic al Regne Unit, amb qui ha elevat la seva capacitat de producció. "Aquesta nova col·laboració ens permetrà a tots dos arribar a assolir noves fites al mercat europeu", apunta Berga.El 2022 també ha estat un any marcat per Alzamora Group amb l'objectiu d'augmentar la capacitat productiva i la competitivitat, de la mà de maquinària d'última tecnologia. Un exemple d'això és la instal·lació d'una nova troqueladora BOBST d'última generació a la seu central.Una altra de les actuacions del grup ha estat l'perquè siguin energèticament més eficients, apostant per la descarbonització de les plantes productives. Un objectiu que ha impulsat amb la substitució d'una caldera de gas de 1000 kW per una bomba de calor de 200 kW. El sistema d'automatització i control energètic integra dues fonts de producció per tal de maximitzar l'ús de la bomba de calor vers la caldera.Alzamora Group, a més, ha començat el 2023 amb "bones perspectives". Durant el mes de gener, la companyia va ser reconeguda als WorldStar Packaging Awards 2022 , la distinció mundial més important a la indústria de l'envàs. Una fita que va assolir amb la innovadora solució per al sector avícola ENOVO, que forma part de la seva línia sostenible i biodegradable Green Packaging Planet.Alzamora Group, amb més de 120 anys d'experiència i referent en el mercat de l'embalatge, té tres centres de producció i un equip humà de més de 300 persones. La seva diversificada i completa gamma de productes ofereix a un ampli ventall de clients procedents dels sectors més dinàmics de l'economia mundial.