​Comencen els treballs per acabar amb les goteres al pavelló d'Olot

Més millores a l'espera dels Fons Next Generation

L'ha posat fil a l'agulla a la millora de la coberta deldel recinte esportiu del Pla de Llacs. Des de fa temps, la coberta de les pistes on habitualment juga el, però on també s'hi practiquen altres activitats i disciplines, patia goteres. Es va detectar que la instal·lació tenia les fixacions mecàniques de la zona del canal desgastades i això provocava que es filtrés l'aigua a l'interior del pavelló."Des de ja fa uns anys vam detectar que hi havia filtracions i entrava l'aigua quan hi havia pluges importants. Això dificultava la pràctica esportiva. Algunes vegades, fins i tot, la situació ha obligat a interrompre entrenaments o alguns partits. Això ha posat de manifest que era del tot necessari actuar en aquesta coberta", explica el regidor d'Esports,Aquesta setmana han començat els treballs de reparació d'aquestes patologies que han de permetre deixar enrere les goteres que es veien fins ara i millorar també l'aïllament tèrmic del pavelló. En total, l'obra costarài les obres duraran un mes. Els treballs seran compatibles amb la pràctica esportiva i està previst que s'acabin aEl pavelló 1 del recinte esportiu d'Olot es va construir eli no és l'únic que l'Ajuntament pretén arreglar. El consistori també ha detectat alguna patologia semblant a la coberta de la, on juga el Club Hoquei Olot i vol solucionar-ho abans que s'arribi a la situació que s'ha viscut al pavelló 1.L'actuació i obra a la coberta de la pista de l'hoquei està pendent d'una ajuda delque permetria també instal·lar més de 200 plaques solars a la coberta i així produir unde l'energia que gasta l'equipament. L'Ajuntament va presentar la sol·licitud de la subvenció el juny del 2022 i encara no ha rebut resposta. Si arribés el finançament europeu, serviria per finançar la instal·lació de les plaques i la reparació de les cobertes. El projecte puja a, un 80% dels quals es podria finançar a través dels Next Generation. Es preveu que a finals d'abril es conegui la resolució de l'ajuda que també permetria canviar les 116 finestres de la pista Josep Jou, millorar-ne els tancaments i, fins i tot, instal·lar un punt de recàrrega de vehicles elèctrics als afores dels pavellons.