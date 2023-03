L'Ajuntament d'Olot engega una prova pilot per millorar la recollida de ra la ciutat. Consisteix en la instal·lació dea cinc punts concrets de la ciutat. L'objectiu és facilitar la gestió d'aquestes restes i millorar-ne la recollida selectiva, a més d'evitar el desplaçament fins a la plata de compostatge que era on s'havien de dipositar les restes de poda fins ara.Els contenidors són de dimensions més grans que els habituals. De fet, s'assemblen a contenidors d'obra que permeten dipositar-hi restes més voluminoses. De moment, durant la proa pilot, els nous contenidors s'instal·laran als barris de(carrer Pic del Bac),(carrer Llenyataire amb el carrer Joan Deu),(plaça del Morrot),(carrer Bruc amb el carrer Viola) i(al carrer Clavells).Amb la instal·lació d'aquests contenidors es busca evitar que els ciutadans llencin segons quines restes vegetals al. Als nous contenidors només s'hi poden llençar restes de podes sense brossa. No està permès abocar-hi cendres, pedres o runes. Pel que fa a la gespa segada o altres restes vegetals més petites com fulles o branquillons, aquestes es poden dipositar al contenir marró de l'orgànic. El nou servei ési les empreses no poden fer-ne ús."Trobàvem que s'utilitzaven els contenidors d'orgànica, provocant que quedessin desbordats de seguida. Hi havia gent que no podia dipositar les seves bosses d'orgànica i això provocava que les àrees no estiguessin en les condicions òptimes", explica el regidor de Medi Ambient.també remarca que la prova pilot arriba amb un fort caràcter veïnal: "També cal destacar que és una qüestió d'un component veïnal molt important. Diferents veïns ens demanaven que es pogués valorar la implementació d'un servei que amb proximitat els permetés gestionar millor aquests residus".La prova pilot s'engega coincidint amb els mesos amb més activitat de poda i s'allargarà fins a l'inici de l'estiu. Passats els mesos estiuencs, es tornaria a engegar el servei. El 2022 a Olot es van recollirde fulla i herba.