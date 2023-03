​Salut desplega l'atenció a domicili per a joves amb trastorns mentals de la Garrotxa

Una reunió de l'equip del centre de salut mental infantil i juvenil del Baix Empordà. Foto: IAS

Un 5% més de pacients

En línia amb els objectius del, la regió sanitària de Girona ja ha començat el desplegament dell a les comarques gironines. L'objectiu és abordar els casos que necessiten una intervenció intensiva, però que, per la situació de complexitat dels pacients i les seves famílies, tenen dificultats per visitar-se als centres de salut mental infantil i juvenil o anar als hospitals de dia, que són els recursos que cobririen aquest tipus de necessitat, juntament amb les unitats d'hospitalització.El programa, que ja està en marxa a les comarques de l'Alt i el Baix Empordà i a la Selva marítima, s'articula a través d'equips de professionals que ofereixen. Aquests equips, que depenen de cada Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil comarcal de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de l'(IAS), estan integrats per un psiquiatre infantil, un psicòleg clínic, un infermer especialitzat en salut mental, un educador social, un treballador social i un terapeuta ocupacional, a més del referent administratiu. Aquesta primavera, el programa s'acabarà d'estendre a les comarques del Gironès-Pla de l'Estany, Selva interior,i Ripollès.Segons informa l'IAS en un comunicat, la idea del programa és que les persones rebin una, intensiva, accessible i continuada, a càrrec d'equips especialitzats. L'equip multidisciplinari estableix un pla terapèutic individualitzat per al pacient i ajustat al seu entorn específic, treballant els aspectes pràctics de la vida quotidiana. Es calcula que aquest suport tingui una durada d'unes vuit setmanes, amb una mitjana de visites d'almenys dues o tres a la setmana. L'atenció és flexible i s'adapta a l'evolució de les necessitats de cada menor i els equips gestionen, si fa falta, l'atenció coordinada amb altres dispositius sanitaris i socials i d'atenció urgent del territori.Els centres de salut mental infantils i juvenils de l'IAS a comarques gironines han atès durant el 2022 un total de, de les quals, 2.411 s'hi visitaven per primer cop. L'increment de persones ateses en relació amb l'any 2021 és del. Aquests valors situen la prevalença en la població infantil i juvenil en el 10,17 i la incidència en l'1,70.En relació amb els diagnòstics tractats, els principals són codis Z (problemes de la vida que afecten la salut i generen malestar) en un 19%, trastorns de l'espectre autista (18,89%), trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (16,3%), trastorns d'ansietat (7,9%) i trastorns de la conducta alimentària (7,8%), corresponent la resta a altres tipus de trastorns. El 23% del total de casos atesos són considerats en situació clínica de complexitat en salut mental. Els centres de salut mental han fet en un any un total de, de les quals un 6,35% van ser primeres, un 57% successives, i un 34% visites de tractament familiar.El programa d'atenció a la crisi infantil i juvenil va registrar al darrer trimestre de l'any 2022, deu dels quals s'han donat d'alta aquest 2023. De total de persones ateses, onze són noies i tres, nois.