​En Peyu fitxa el mag garrotxí Sanyes

El cartell de l'espectacle «El Candidat». Foto: El Corral

Fa pocs dies, Guillem Sanyes anunciava a través del seu Instagram que es presentaria a les eleccions municipals de Montagut com a candidat a l'alcaldia. La publicació va sorprendre a més d'un i, fins i tot, alguns mitjans de la comarca se'n van fer ressò. Ara, però, s'ha confirmat que la publicació no és res més quedel nou espectacle del mag garrotxí, anomenatL'espectacle que s'estrenarà eldurant la Festa Major de Montagut ha estat produït per El Corral , la productora de l'humorista Lluís Jutglar, més conegut com en. La fusió entre el mag garrotxí i el també presentador d'El Búnquer de Catalunya Ràdio va néixer el 2022 quan Sanyes va ser assessor d'en Peyu en els trucs de màgia de l'espectacle l'Il·lusionista. A partir d'aquí, els dos artistes van començar a treballar plegats fins que aquest 2023 la productora responsable de programes com Natura Sàvia, BricoHereos o el Búnquer va decidir apostar pel jove de Montagut i produir el seu nou espectacle.és unque se situa en el context electoral actual i parla de la història d'un candidat que es presenta a les eleccions municipals del seu poble. L'obra també recull la dramatúrgia d'un espectacle teatral i l'humor distintiu dels espectacles de Sanyes. L'espectacle està dirigit peri el guió escrit a tres mans entre el mateix director, en Peyu i el mag garrotxí.Aquest nou espectacle serà el tercer que desenvolupa el jove garrotxí després de Black Block i Desconfinem-nos. Des del 2019, Sanyes ha pujat a més de 200 escenaris i també s'ha convertit en un referent a les xarxes socials com Tik Tok, sent cocreador de #estiktokat, l'etiqueta en català més popular de la plataforma i el qual acumula més de 980 milions de reproduccions.