Fil a l'agulla al polígon de Llongafollia de Sant Feliu de Pallerols abans de l'estiu

Sector flexible

La presentació d'aquest dimecres a Sant Feliu amb diverses autoritats competents. Foto: Ajuntament de Sant Feliu

Integració en el paisatge

Aquest dimecres al vespre s'ha presentat el futur del sector econòmic del Pla de Llongafollia de Sant Feliu de Pallerols als empresaris de la Garrotxa. L'alcalde del municipi i la directora de l'Institut Català del Sol (INCASOL) han exposat com es desenvoluparà aquest sector de. L'objectiu és corregir la manca de terrenys per a usos industrials que hi ha a la zona i evitar la deslocalització de les empreses. De tota manera, s'ha tingut molt en compte la integració del sector amb l'entorn natural.Aviat s'adjudicaran les obres d'urbanització d'aquest sector amb un cost aproximat d'(sense IVA). La idea és queles màquines comencin a treballar sobre el terreny i les obres s'acabin a la tardor de l'any vinent.El Pla de Llongafollia destinarài això permetrà tenir un sostre màxim de 37.123 metres quadrats. Hi haurà dues parcel·les, una de 8.483 m² de sol i 9.501 m² de sostre i una segona de 27.612 m² de sol i 27.612 de sostre. De tota manera, aquesta segona parcel·la es pot dividir en d'altres de mida mitjana o petita si els interessats ho demanessin.La idea és oferir una zona industrial prou flexible per facilitar la implantació d'empreses diverses i la reubicació d'algunes que ja hi ha a la zona, però necessiten ampliar les instal·lacions. També tindrà varietat d'usos, ja que principalment està pensat per aamb un ús compatible terciari. De tota manera, s'admetran usos com la logística, el magatzem, serveis tècnics i mediambientals, tallers de reparació de vehicles, estacions de servei, serveis viaris, restauració, usos recreatius i educatius, sanitaris o esportius per a gimnasos i pistes de pàdel.Al llarg de la setmana del 10 al 14 d'abril es publicarà l'anunci de comercialització de les parcel·les i els interessats podran presentar la sol·licitud durant els propers 30 dies.Integració paisatgísticaLa proximitat d'aquest sector al parc natural de la Zona Volcànica ha fet que l'INCASOL tingui especial cura en la. Per això s'ha redactat un projecte de restauració dels ambients de ribera i la conservació de la verneda del riu Brugent, que preveu treballs de plantació i manteniment en la franja perimetral de protecció de 25 metres del sol urbanitzable. Part d'aquests treballs ja s'executaran amb la urbanització del sector.Per altra banda,que ressegueix l'antic ferrocarril entre Olot i Girona per situar-lo sobre de la mota de terres que minimitzarà el risc d'inundació per les avingudes del riu Brugent. A més, les obres d'enjardinament també plantaran arbres autòctons a la zona d'aparcament i una pantalla vegetal al llarg de la C-63 per minimitzar els efectes de l'actuació urbanístics sobre les conques visuals de l'entorn.El Pla parcial ordena el sòl urbanitzable concentrant la zona edificable, tot connectant la xarxa viària del nou àmbit amb la carretera amb el mínim traçat possible, i fent-lo compatible amb la possible futura variant. I la normativa del planejament es preveu l'aplicació dels criteris d'ecoeficiència en les edificacions. Els espais lliures també s'han dissenyat seguint criteris sostenibles, entre els quals cal destacar la instal·lació de fanals fotovoltaics.