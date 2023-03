​Comença el Festival MOT a Olot: converses, horaris i autors

Dijous: Que no ens guanyi la por

Dijous: Sento veus

Divendres: La memòria soterrada

Aquest 2023 Olot acollirà sis converses. Foto: Martí Albesa

Divendres: Horror

Dissabte: El temor a la pàgina en blanc

Dissabte: La por al fracàs

El Festival MOT 2023 arrenca aquest dijous la seva segona part. Després d'inaugurar-se a Girona durant el cap de setmana passat, ara el festival de literatura tancarà la seva novena edició a Olot. A la capital de la Garrotxa es podran veureque giraran entorn del leitmotiv d'aquest any:. Totes elles són gratuïtes i tindran lloc a laLa conferència inaugural del MOT a Olot serà dijous a les 18 h. Anirà a càrrec de l'escriptora, el director teatrali la periodista. Els convidats conversaran sobre com es representa la por des d'un punt de vista assagístic i teatral.En aquesta xerrada la por estarà enfocada des del punt del vessant de la ment. Els escriptorsconversaran amb el filòlegsobre com es recullen a la literatura malalties mentals com la depressió o l'ansietat. La conversa serà a les 20 h.Sota aquest títol, els escriptors valencians, moderats per, miraran d'esbrinar com podem recuperar la memòria democràtica. La conversa que tindrà lloc a les 18 h girarà sobre la memòria i com s'hi enfronta l'escriptor.La quarta conferència del MOT serà divendres a les 20 h i tindrà un accent cinematogràfic. Estarà protagonitzada per l'escriptori la directora de cinema, directora de la Fundació Sitges, serà la responsable de moderar una conversa que parlarà sobre com es tracta l'horror, el pànic o el terror i com el tractaven escriptors com Edgar Allan Poe, H. P. Lovecraft o Stephen King.La penúltima conferència del MOT es farà a les 18 h de dissabte i tractarà una por molt particular: la pàgina en blanc. Què senten els escriptors quan es posen davant el full en blanc i han de començar a escriure? Els escriptorsdialogaran ambsobre com es pot vèncer la por a l'escriptura.El MOT 2023 tancarà amb una traca final.protagonitzaran l'última conversa del festival literari. Serà a les 20 h del dissabte i girarà a entorn del fracàs professional. De fet, Jo Campbell i Zanón van tenir altres professions i aventures abans de ser escriptors. Ara les seves obres presenten personatges erràtics i perduts que serviran per reflexionar sobre l'error, el fracàs i la por que envolta la incertesa.