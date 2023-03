La xarxa de lectors de matrícules de la Garrotxa, encallada al Tribunal de Contractes

La xarxa de lectors de la Garrotxa, un projecte iniciat el 2016

La xarxa de lectors de matrícules de la Garrotxa es troba encallada al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic . El Consell Comarcal va adjudicar el servei el maig del 2022, però dues empreses que es van presentar a la licitació, han presentat recurs. Això ha paralitzat el projecte garrotxí que fa set anys que s'intenta materialitzar.El Consell Comarcal va llençar la licitació de servei i la instal·lació de les càmeres a diversos municipis de la Garrotxa a la tardor del 2021. En total s'hi van presentari el maig del 2022, el Consell va adjudicar el contracte a Alphanet Security Systems , una empresa de Mataró amb quinze anys d'experiència en el sector de la seguretat i la tecnologia. Pocs dies després de l'adjudicació, però,El cost de la licitació puja alsi supera els 100.000 que marca el Tribunal de Contractes per poder presentar recurs. A més,i això fa que moltes empreses decideixin fer-ho. Això ha fet que el Tribunal de Contractes hagi quedat saturat i el termini de resposta pugui arribar a ser d'un any. Aquest és el temps màxim que té el tribunal per resoldre els casos i en el cas de la xarxa de lectors de la Garrotxa va per aquest camí. Com a molt tard,Segons fonts del Consell Comarcal, les dues empreses que van presentar recurs ho van fer per. L'òrgan garrotxí demanava a la licitació que les dades que recollissin els lectors de matrícules anessin directament a una base de dades dels Mossos d'Esquadra i no es guardessin a cap espai remot o al núvol. Segons les empreses demandants, la seva proposta complia aquest requisit, però segons el Consell, no.La xarxa de lectors de matrícules de la Garrotxa és un projecte que el Consell Comarcal està intentant impulsar des deldesprés que el Consell d'Alcaldes reclamés la mesura. Consisteix en la instal·lació deque s'instal·laran a. L'objectiu és ubicar els lectors als principals accessos viaris de la Garrotxa per aixíi alertar el cos en cas que algun entri a la comarca.El projecte ja va haver de superar el 2019 diversos entrebancs tècnics i legals. Ara s'ha trobat amb un nou contratemps administratiu. L'objectiu del Consell era tenir instal·lats els lectors el setembre passat, ja que. Si el Tribunal de Contractes es pronuncia a favor del Consell, els lectors podrien estar instal·lats passat l'estiu. Si es pronuncia a favor de les empreses demandants, la instal·lació es podria retardar encara més.