Depurar aigües industrials a través de la natura: la Garrotxa recupera els aiguamolls de Begudà

Com funciona la depuració natural d'aigües?

A través de la circulació de l'aigua per les basses, s'aconsegueix la depuració natural Foto: Pau Masó

De millorar la qualitat de l'aigua a fomentar la biodiversitat

La Garrotxa posa un gra de sorra més en la regeneració de l'aigua. Aquest dimecres el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública (SIGMA) i Agbar han presentat un projecte que pretén millorar la qualitat de l'aigua que surt de la depuradora del polígon de Begudà i contribuir a la recuperació d'espècies. Tot plegat agafant-se de la mà de la natura i recuperantque havia quedat abandonada.Es tracta delsque es van construir el 2006 amb la mateixa finalitat que ara es recupera:. El creixement del polígon va fer que la capacitat de la depuradora passés de 300 metres cúbics els anys noranta als 2.900 actuals. Amb el creixement, l'aiguamoll i la zona del molí va quedar abandonada i, fins i tot, va tenir okupes.Recentment, l'interès del SIGMA i Agbar i l'arribada d'una subvenció dedel Departament d'Acció Climàtica, han fet que s'hagi recuperat l'aiguamoll, però amb: "Hi ha aquest vessant d'integració a l'entorn. Les depuradores han de fer aquest salt i han d'anar una mica més enllà. L'espai té un sentit de recuperació de l'entorn que ens l'hem de creure. Ara l'aiguamoll no es crea només com un sistema de depuració d'aigua. Anem un pas més enllà", diu el director del SIGMA,L'aiguamoll de Begudà està situat a només 100 metres de la depuradora del polígon i a tocar del riu Turonell. Una part de l'aigua que surt de la depuradora (menys del 50%) arriba a lesque formen la zona humida. A través de diferents conductes, l'aigua passa d'una bassa a l'altra, els microorganismes la depuren i acaba al riu Turonell ambdel que ha entrat a l'aiguamoll."El que estem fent és millorar l'aigua en qüestió de nutrients, qualitat, sòlids en suspensió i matèria orgànica. És una depuració natural, com la que es basen les depuradores convencionals. La diferència és que ho fan amb mitjans que necessiten energia. Les depuracions naturals no fan servir energia i els microorganismes són els que fan la feina de depuració", explica la responsable de biodiversitat d'Agbar,Gran part de l'aigua que córrer pel riu Turonell prové de la depuradora de Begudà. Ara, amb la depuració natural que es farà amb els aiguamolls artificials del Molí de la Rovira, l'aigua que baixi pel riu tindrà més bons nivells de depuració. "Les depuradores compleixen amb normativa i l'aigua surt amb els paràmetres correctes. El que sí que és veritat que. N'hi ha que el 100% del cabal és de la depuradora. El Turonell no és el cas, però sí que és més gran el cabal de la depuradora que el del riu, per tant, no hi ha un efecte dilució. Aquesta millora de qualitat que hi podem aportar és important per l'ecosistema", diu Rovira.A més de la millora de la qualitat de l'aigua, l'aiguamoll artificial de Begudà també contribueix a lat. Es preveu que l'espai pugui afavorir a la recuperació del: "Aquest espai l'hem dissenyat pensant molt en els amfibis. Són espècies que estan en declivi i els que pateixen més la sequera. Per això hem creat estructures i franges de vegetació, relata la responsable de Biodiversitat d'Agbar, empresa que gestiona la depuradora de Begudà. També es preveu que l'espai fomenti la població de. Per això, per exemple, s'ha instal·lat un "hotel d'insectes" al prat que hi ha al costat de les tres basses.L'aiguamoll de Begudà és l'únic espai d'aquestes característiques que existeix a la Garrotxa. El 2019, per exemple, a Olot es va impulsar també un jardí de papallones dins les instal·lacions de la depuradora per integrar-la millor a l'entorn i afavorir la biodiversitat. L'acció que s'ha fet a Begudà és de més envergadura i està previstcom la de Montagut, Maià de Montcal o la futura instal·lació de Riudaura. A més, l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts té previsti passarà per l'Aiguamoll del Molí de la Rovira.