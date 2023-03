​L'Hospital d'Olot millora el diagnòstic de patologies digestives amb un nou aparell

L'Hospital d'Olot ha estrenat unaque permet diagnosticar i tractar lesions gastrointestinals. Es tracta d'un aparell d'última generació que fa procediments endoscòpics complexos amb. Les proves tenen un menor risc de perforació als pacients i hi ha la possibilitat de resecció de lesions neoplàsiques colòniques de gran mida, fet que evita evolucionar a un possible càncer de còlon.A més, també es pot aplicar una teràpia amben els casos de lesions sagnants o de lesions vasculars, que fan reduir el risc d'anèmia per pèrdues digestives. Amb el nou aparell es podran tractardes de l'hospital d'Olot que fins ara es derivaven a Girona.Elde l'Hospital d'Olot està format per professionals del'Institut Català de la Salut que desenvolupen la seva activitat entre l'Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona, l'Hospital Santa Caterina de Salut i el centre olotí. Es tracta d'un servei de referència a la demarcació que cobreix una població d'uns