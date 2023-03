Ens aproximem a Olot amb el pilot ben estirat pic.twitter.com/cJzA4Qf8GF — L'Etapa Reina (@LEtapaReina) March 21, 2023



Dimecres, segon capítol a la Garrotxa

Primer dia de la Volta a Catalunya a la Garrotxa. La competició ja ha trepitjat la comarca aquest dimarts i ho farà també dimecres. En el primer episodi garrotxí de la competició ciclista, l'italiàha estat el protagonista, ja que ha guanyat l'i el premi a la muntanya alAquest dimarts, la Volta ha entrat pel sud de la Garrotxa.ha estat el primer poble garrotxí a veure passar els ciclistes. Ho han fet cap quan faltaven deu minuts per a les 15 h. Després els corredors han enfilat cap a les Planes, la Vall d'en Bas, les Preses i, on han arribat a les 15:14 h. El pas per la capital de la Garrotxa ha estat vist i no vist, i els corredors han enfilat de seguida cap al Coll de Cubet.Centenars d'aficionats han esperat el pas dels ciclistes a la capital de la Garrotxa. Així ho han fet constar a les xarxes socials:La segona etapa de la Volta Ciclista ha acabat a Vallter amb un final trepidant entreque ha acabat guanyant l'italià. Demà dimecres, la competició. La tercera etapa començarà a Olost i acabarà a la Molina. Entremig, tornarà a passar per Olot. Es preveu que l'arribada dels ciclistes a la capital garrotxina aquest dimecres sigui al voltant de. A diferència d'aquest dimarts, demà els ciclistes entraran a la Garrotxa pel Coll de Condreu, però tornaran a sortir-ne pel Coll de Coubet, que tornarà a ser puntuable.