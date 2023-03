​Excuses, vetos i pressió veïnal: com actua el racisme immobiliari a Olot?

Des de fa dècades Olot pateix racisme imobiliari Foto: Martí Albesa

Les excuses i el filtre de les immobiliàries

Durant l'últim any, l'Ajuntament d'Olot ha fet un treball d'anàlisi que ha presentat aquesta setmana. Foto: Cristina Garde

La pressió veïnal

Estatus i lògica de mercat

Els prejudicis són la principal explicació del racisme immobiliari, segons l'estudi fet per l'Ajuntament d'Olot. Foto: Adrià Costa

Per què hi ha racisme immobiliari?

El racisme immobiliari no és nou, però s'ha accentuat. Aquesta és una de les conclusions que s'extreuen de la diagnosi que ha fet l'Ajuntament d'Olot per conèixer i combatre el racisme immobiliari que es pateix a la ciutat. A través de diferents grups de discussió,d'una pràctica que exclou, principalment, les persones racialitzades i que es mou per "la por a la diferència".La diagnosi recull la veu dels afectats amb membres de laque han estat discriminats. També aglutina el relat de la propietat a través de membres d'immobiliàries d'Olot com, la. Tots ells coincideixen en diferents punts, però sobretot en l'existència de la discriminació per motius de raça a l'accés al lloguer d'immobles. Els afectats afirmen que la pràctica és "freqüent i intensa" a la ciutat i els agents de la propietat asseguren que els propietaris els donen indicacions per impedir l'accés als habitatges a immigrants.Es constata que la pràctica fa dècades que existeix a la ciutat, ja amb l'arribada dels primers immigrants andalusos, però que amb l'augment de la immigració a Olot (actualment un 22%) i amb la crisi del 2007 la situació s'ha accentuat. La situació ha arribat a un extrem que alguns joves immigrants han hagut de marxar a viure a altres pobles de la Garrotxa, ja que a Olot els hi era impossible llogar un pis. Així doncs,Els afectats afirmen que en moltes ocasionssón la primera arma del racisme immobiliari. "No tenim res disponible" o "aquest habitatge està llogat" són maneres directes de discriminar i negar de manera subtil un lloguer a una persona racialitzada. També asseguren que se'ls demana moltsque a una persona amb un cognom català.Per la seva banda,clares sobre els perfils que no volen als seus pisos. Asseguren que directament els hi diuen "no vull immigrants al meu pis" i, tot i que les immobiliàries afirmen que no ho comparteixen, admeten que "són els seus clients" i "han d'adaptar-se a les seves demandes".Segons la diagnosi, el perfil de propietaris que exerceixen aquestes limitacions solen seri que tenen por a llogar el pis a col·lectius "amb orígens culturals molt diferents". Però des dels agents de la propietat també alerten que la situació és similar amb: "Encara que puguin tenir una mentalitat més oberta, la seva posició es tanca ràpidament quan tenen males experiències", es relata.Un altre factor que apareix en la pràctica del racisme immobiliari són. Segons els afectats, "s'escampen rumors i comentaris despectius i excloents" sobre els veïns racialitzats. Consideren que són "actituds racistes" que s'expressen amb naturalitat i sense que ningú ho reconegui explícitament. Aquest factor també el comparteixen des de les immobiliàries, les quals expliquen que els veïns consideren la presència de la població immigrant com un factor que pot generar problemes i conflictes de convivència amb l'entorn. Això fa que la pressió veïnal sigui una eina per "vehicular la discriminació".Tot i que les immobiliàries admeten que elde persones immigrants que tenen un pis és, és recurrent posar en dubte la solvència de la població immigrant. Segons la diagnosi feta per l'Ajuntament d'Olot, aquesta fragilitat té a veure amb lesa què es veuen immersos alguns col·lectius, però també amben què les dones no treballen. Això fa que accedir a un habitatge amb només un salari sigui més complicat. Després, però, es demostra que quan un immigrant aconsegueix un lloguer, "van amb molta cura". A la diagnosi també s'assenyala que la situació socioeconòmica actual també ha fet que qualsevol persona autòctona pugui tenir casos d'insolvència.Les persones afectades per al discriminació racial també expliquen que un altre factor de discriminació és que. Els mateixos agents immobiliaris d'Olot expliquen que aquells propietaris que accepten immigrants, ho fan perquè tenen pisos en zones on la població immigrant és majoria i els autòctons no hi van a viure. També hi ha propietaris que lloguen a immigrants perquè tenen pisos en males condicions.Finalment,. Actualment, la demanda és més gran que l'oferta i això fa que els propietaris puguin seleccionar amb molta autoritat aquells inquilins que volen al seu pis. Això fa que, per la mateixa inèrcia del mercat, les persones racialitzades passin a la cua de les prioritats dels propietaris i se les discrimini a l'hora d'accedir a l'habitatge.L'estudi respon de manera contundent a aquesta pregunta. Assenyalacom la principal explicació de la discriminació que pateixen les persones racialitzades. "No s'explica per cap raó objectiva, sinó per imatges i percepcions preconcebudes molt arrelades en l'imaginari col·lectiu", afirma la diagnosi.són prejudicis que s'exposen en el treball de l'Ajuntament d'Olot. Els afectats creuen que no es tracta de negar que això pugui passar, si no de "negar en rotunditat" que això passa únicament entre el col·lectiu de persones racialitzades.Des de les immobiliàries s'assenyala que la discriminació habitacional. Posen com a exemple el contrast entre un negre nord-americà i un negre africà: "el primer no seria objecte de discriminació immobiliària, ja que comparteix les nostres pautes culturals, mentre el segon sí". El que motiva, segons els agents de la propietat, el racisme immobiliari ési creuen que aquest s'hauria de separar del comportament racial.Les mateixes immobiliàries consideren que estem en, amb un trencament cultural sense "esforços per revertir la situació". I posen a debatque està seguint la Garrotxa: empreses en expansió que necessiten mà d'obra poc qualificada en la majoria de casos i que serveix de reclam per a població estrangera. Afirmen que la comarca necessita aquesta població per continuar creixent, "però les condicions de treball d'aquestes persones no són suficients per accedir a un habitatge".