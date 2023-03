​El primer APEU de Catalunya ja és una realitat a les Preses

Des d'aquest mes de març, les Preses s'ha convertit enque formalitza la creació d'una. Ha estat una iniciativa promoguda per l' Associació d'Empreses Euram Garrotxa (AEEG) i, segons l'entitat, el fet de ser el primer del país "és un èxit i una oportunitat" perquè sigui un exemple per a altres polígons industrials de Catalunya. A l'Ajuntament, l'alcalde, també ho celebra: "És fantàstic que això hagi tingut fruit. L'objectiu és aconseguir millores per al polígon de les Preses".L'APEU ha de permetre, a través de la col·laboració entre les empreses del polígon i l'Ajuntament,a la zona industrial del poble garrotxí. L'Àrea de Promoció Econòmica es finança a través de les quotes dels seus membres que en el cas del polígon presenc són gairebé el 60% de les empreses i propietaris que el formen.Els membres de l'APEU decideixen quines inversions i millores s'han de fer al polígon. A les Preses s'ha apostat, de moment, per millorar. Una de les accions que es preveu, per exemple, és la instal·lació de càmeres de seguretat a la zona. Les accions, tot i que només les decideixen els membres de l'APEU, beneficien a tots els agents de la zona.Al polígon de les Preses hi ha actualment unes 100 empreses. L'APEU ja és una realitat i, de moment, és l'únic que es crearà a la Garrotxa. Euram també va intentar crear-ne a tres polígons més de la comarca, però la iniciativa no ha arribat a bon port.