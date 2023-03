​Olot registra més criminalitat que abans de la pandèmia

Els delictes cibernètics, els que més augmenten

El 2022 hi va haver tres violacions amb penetració a Olot Foto: Mossos d'Esquadra

Pugen els delictes sexuals i baixen els robatoris a domicilis

Quan va aparèixer el coronavirus i ens vam tancar a casa moltes veus auguraven que quan tot s'acabés, la societat seria millor. Dos anys després de l'aparició de la covid i amb la pandèmia ja superada, alguns indicadors demostren que això no ha acabat sent així. Un d'ells és el registre de fets delictius. Les dades del Ministeri de l'Interior que recull estadístiques dels cossos policials estatals i autonòmics (a més de policies locals), demostra quedesprés de la pandèmia.El registre del Ministeri recull les dades de les ciutats de més de 20.000 habitants, entre les quals hi ha Olot. La capital de la Garrotxa va registrar el 2022 un total de. Són 220 més que el 2021 i. En percentatges, el 2022 ha registrat unque el 2019 i això fa concloure que la pandèmia ha provocat un efecte contrari pel que fa a la delinqüència, que ha anat a més.La pandèmia ens va obligar a entrar a les noves tecnologies a la força, a teletreballar i a comunicar-nos a través de les pantalles. Això ho han aprofitat els delinqüents i ho demostra el fet que. Representen el 22% dels delictes registrats l'any passat i en total se'n van detectar, un 25% més que el 2021 i. La gran majoria de delictes informàtics van ser estafes per internet: a Olot el 2022 se'n van registrar 320, les quals representen més d'un 90% dels ciberdelictes que van tenir lloc a la capital de la Garrotxa l'any passat.Al carrer, el que més ha augmentat han estat els delictes contra la llibertat sexual. El 2022 n'hi va haver 20, el doble que el 2021 i cinc més que el 2019. L'any passat també es van registrarPel que fa a robatoris, el que més es produeixen a Olot són. El 2022 se'n van registrar 291 i representen un 20% del total de delictes comesos durant tot l'any. Aquesta mena de delictes han augmentat un 13% respecte abans de la pandèmia. Als furts, els segueixen: el 2022 n'hi va haver 107 i és l'única xifra que ha disminuït en comparació abans de la pandèmia (el 2019 n'hi va haver 120).Totes aquestes dades van quedar reflectides en laque es va celebrar a Olot el dijous passat . Diferents cossos policials van assistir a una trobada on es va posar de manifest l'augment de la delinqüència postpandèmia no només a Olot, sinó també en global a tot el país. A la Junta hi va assistir el conseller d'Interior, qui va anunciar noves incorporacions al cos de Mossos d'Esquadra de la Garrotxa a partir d'aquest estiu.