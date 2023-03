​ERC creu que el nou coworking de les Galeries del Mig és «un despropòsit»

ERC no està d'acord amb el projecte que fa pocs dies va presentar l'equip de govern d'Olot de convertir les galeries de la plaça del Mig en un nou espai de coworking per a emprenedors. La idea de l'Ajuntament és transformar els antics locals comercials que estan actualment buits per espais per a emprenedors locals.Davant aquesta idea,. El partit ho considera així per les condicions que ofereixen les galeries: "Ens vam quedar sorpresos en veure que es proposava que el nou coworking havia d'anar a les galeries del Mig. Entenem que no és el lloc on s'hauria de fer, ja que és", diu el portaveu d'ERC a Olot,Els republicans creuen que caldria replicar el model de l' espai de cotreball de Ca-Nyera , perquè "ha estat un èxit i ha funcionat". Per aixòi compri un algun dels locals buits que hi ha al centre de la ciutat: "Considerem que és un despropòsit i demanem a l'equip de govern que s'ho repensi. Al centre de la ciutat hi ha centenars de locals buits, cosa que tindria més sentit", afirma Quintana.Tot i criticar la proposta de l'equip de govern, el principal grup de l'oposició coincideix que fa falta un nou espai de cocreació a la ciutat.de la ciutat i, per anar bé, que fos el doble de gran del que és actualment l'espai de Ca-Nyera: "Que es compri un local al barri vell i es faci un local pensat en aquells que hi ha d'anar i també per donar vida al centre", assenyala el portaveu d'ERC.El coworking de Ca-Nyera, situat a la plaça del Conill, es va inaugurar el. Té 16 espais per a emprenedors i ja fa temps que tots estan ocupats. L'Ajuntament va destinar més dea reformar els anteriors magatzems de Can Guitart per oferir un nou espai modern i adaptat. Ara, el projecte per convertir les Galeries del Mig en un nou espai d'emprenedoria permetria tenir 14 espais més.