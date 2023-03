​La integració tarifària arribarà el 17 d'abril a la Garrotxa

Els usuaris habituals de l'estació d'autobusos d'Olot seran els principals beneficiats de la integració. Foto: Martí Albesa

El Consell Comarcal ho celebra

586.000 per formar part de l'ATM

La Garrotxa ja té data per rebre amb els braços oberts. Després d'anys de reclamar-ho, la comarca s'unirà el pròximal Consorci per al Transport Públic de l'Àrea de Girona , el que també es coneix com l'. Això permetrà que la integració tarifària arribi a la comarca i els usuaris habituals del transport públic se'n vegin beneficiats.La integració tarifària permetrà que hi hagia unal que hi ha ara. En alguns casos elper aquells ciutadans que utilitzin regularment el transport públic. Actualment, anar d'Olot a la Universitat de Girona costa sis euros fent transbord al transport urbà de la ciutat gironina. A partir de la integració tarifària, el preu del bitllet passarà a valdre només 1,56 euros.A més la integració tarifària tambéamb un mateix títol. Per exemple, l'usuari podrà agafar la Teisa a Olot, fer al bus urbà de Girona i, després, agafar un tren amb un mateix bitllet. Els descomptes, però, no seran aplicables a aquells usuaris que utilitzin puntualment el transport públic, sinó només per aquells que comprin títols.La posada en marxa de la integració tarifària a la Garrotxa serà eltal com ha anunciat el conseller comarcal de Mobilitat al ple del Consell Comarcal d'aquest dijous.també ha deixat clar que l'objectiu es continuar treballant per arribar a una integració tarifària més enllà de les comarques gironines: "Estem d'acord que això no és un punt d'arribada, sinó de sortida també cap a la integració en l'àmbit de tot Catalunya".L'oposició en bloc s'ha alegrat de la incorporació de la Garrotxa a l'ATM de Girona i ha celebrat la notícia.d'ERC ha qualificat la integració de "reivindicació històrica",del PSC ide la CUP han reclamat "fer pedagogia" per fomentar el nou escenari que s'obre al transport públic garrotxí, i el conseller no adscrit,, ha aplaudit l'acord recordant que la Garrotxa té "un dèficit en el transport públic" i que la integració ajudarà a fer-lo veure com "una alternativa al vehicle privat".Tots els municipis menys un entraran a formar part de l'ATM de Girona. Riudaura, de moment, no ha manifestat la seva voluntat d'incorporar-s'hi, tot i que se li ha deixat la porta oberta. L'arribada de la integració tarifària suposa un cost deper a la Garrotxa que ha hagut de transferir al Consorci per al Transport Públic de l'Àrea de Girona. Cada Ajuntament de la comarca ha hagut de pagar 2,8 euros per habitant. Això suposen uns 165.000 euros entre tots els municipis i els 421.000 restants els aportarà la Generalitat.