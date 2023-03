​El PSC presenta els primers llocs de la llista electoral a Olot

Programa i possibles pactes

Guix, sobre el final de la seva carrera política: "No ho tinc clar"

Elha presentat aquest dijous a la tarda un bon gruix dels noms que formaran part de la llista electoral del partit per a les pròximes eleccions municipals del 28 de maig. Després d'anunciar que Josep Guix es tornava a presentar per quarta vegada a l'alcaldia, ara el partit ha fet un pas més i ha fet pública la candidatura i les persones que ocuparan els primers llocs de la llista.Dehi haurà l'enginyeraque anirà seguida del professor. Tots dos ja van ocupar les primeres posicions el 2019 i aquest any ho tornaran a fer, però amb les posicions intercalades, Alegre com a número dos i Mir com a número tres.En cas de millorar el resultat electoral del 2019 i aconseguir un regidor més, la quarta persona que entraria a l'Ajuntament seria el tècnic de manteniment industrial. Seguidament, a la llista també hi ha la infermera de l'Hospital d'Olot, el tècnic, la botiguera, l'auxiliar de clínica, el metge. En total, dels onze noms que ha presentat aquest dijous el PSC, nou ja van participar a la llista socialista del 2019.Amb relació al, Josep Guix defensa, sobretot, la idea de "la ciutat de les persones": "Hem d'assegurar que la ciutat funcioni: cal que estigui neta, que sigui segura, que si plou marxi l'aigua pels embornals o que els jardins estiguin ben arreglats". El candidat socialista també aposta per unai per iconstruint nous blocs d'habitatges.Sobre els, Guix afirma que "estem oberts a parlar amb tothom", però admet que "a Olot li convé un canvi" i que s'asseuran amb diferents formacions "per tirar endavant un Ajuntament diferent del que hi ha ara". De fet, Guix ha presentat la seva llista al Parc Nou d'Olot, un espai que creu que serveix per explicar l'acció del govern de Junts: "En aquest lloc fem pedagogia perquè aquí es pot veure la mala gestió de l'equip de govern del senyor Berga a Olot. És un parc deixat, on per entrar t'entrebanques i no hi ha inversions. Aquest és, una mica, el model com ha funcionat l'Ajuntament. S'ha deixat molt de banda projecte emblemàtic i la ciutat del dia a dia", ha afirmat Guix.Aquesta serà la quarta vegada que Josep Guix es presenta a l'alcaldia d'Olot, només en una va poder arribar a governar sense guanyar les eleccions. Ho va fer gràcies a un pacte socioconvergent amb Mia Corominas que va durar tres anys i es va trencar el 2017 a causa del context independentista. Tot i que aquest 2023 serà el candidat que més vegades s'ha presentat, Guix llança pilotes fora quan se li pregunta sobre si, com ja ha avançat Pep Berga, aquesta serà la seva última aventura política: "No ho tinc clar. No es pot dir mai. M'agrada servir a la ciutat i a la gent. Sí que és veritat que cal deixar pas a la gent més jove, però tinc il·lusió i ganes de tirar endavant".