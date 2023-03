​Creix la delinqüència a Olot

El conseller d'Interior: "Olot és una ciutat segura"

El conseller d'Interior Joan Ignasi Elena i l'alcalde d'Olot, Pep Berga Foto: Martí Albesa

Més mossos a la Garrotxa

Multireincidència i ocupacions, també a la Junta de Seguretat

Olot veu com el nombre de delictes ha anat a més els últims mesos i, sobretot, l'últim any. Actualment, segons el, a Olot es produeixen. Tot i estar per sota la mitjana catalana (78 delictes), la dada de la capital de la GarrotxaAquest 2023, la ràtio de delictes ési gairebé 20 més que el 2015 (31), segons l' Observatori per al Desenvolupament Sostenible de la Garrotxa , la ràtio s'havia arribat a situar a 44 delictes per cada mil habitants el 2018. El 2020, en plena crisi de la covid es va reduir fins a 34 i ara s'ha situat a 50.Entre els fets que més han augmentat hi ha. La Policia Local d'Olot va posar 43 denúncies el 2022 per conduir sota l'efecte de l'alcohol o les drogues. Aquesta xifra, per exemple, és un 10% més alta que el 2021. Pel que fa als Mossos d'Esquadra, del març del 2022 al març del 2023, han registrat 1.829 delictes a Olot, un 11% més que el mateix període del 2021. D'aquests, els delictes contra el patrimoni han augmentat un 9% i contra les personesTotes aquestes dades s'han posat damunt la taula a laque s'ha celebrat aquest dijous al matí. A la trobada hi ha assistit el conseller d'Interior,, qui, tot i les dades, ha volgut enviar un missatge tranquil·litzador: "Olot és una ciutat segura. Ho és per les dades comparades amb relació al conjunt del país. Però, efectivament hi ha d'haver preocupació. Cal posar l'accent a aquelles coses que més preocupen". Per a l'alcalde d'Olot,, que la mitjana delictiva de la ciutat estigui 28 punts per sota la catalana és una bona notícia, però "no consola a qui han robat" i per això ha reclamat més efectius al conseller.Precisament Helena ha assegurat que aquest mateix agost molt probablement s'incorporaran nous agents a la comissaria de Mossos de la Garrotxa. Els últims anys se n'han incorporat aproximadament una desena i ara se n'esperen més. ", perquè el cos de Mossos creixerà i, per tant, el conjunt de comissaries creixerà. És una necessitat que el cos creixi. Malauradament, hem estat cinc o sis anys sense concretar Mossos en aquest país i", ha assegurat Elena.A la Junta de Seguretat Local d'Olot d'aquest dijous també s'hi ha tractat. Helena ha assegurat que Olot també està per sota la mitjana catalana d'ocupacions il·legals, però ha reclamat més eines jurídiques per fer-hi front. Actualment, a Olot hi ha 156 habitatges ocupats il·legalment, dels quals gairebé un 40% són ocupacions incíviques. Durant el 2022, la Policia Local ha fetrelacionades amb les ocupacions i n'ha evitatA la Junta Local de Seguretat d'Olot també hi ha assistit la directora general d'Administració de Seguretat,, el director dels Serveis Territorials d'Interior a Girona,, la regidora de Seguretat d'Olot,, i el comissari en cap de la Regió Policial de Girona,. A més d'efectius de la Policia Municipal, Mossos, Policia Nacional, la Guàrdia Civil, Emergències i Agents Rurals.