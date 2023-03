​A presó després de robar amb violència un home d'edat avançada al Parc Nou d'Olot

Unha ingressat a presó després de cometre un robatori amb violència al parc Nou d'Olot. Els fets van passar ela dos quarts de cinc de la tarda, quan el lladre va abordar per l'esquena un home d'edat avançada, que estava caminant pel parc.El detinguti li va treure el mòbil de la butxaca dels pantalons. Uns joves van veure els fets i van anar a socórrer l'ancià. En aquest moment, el lladre va donar-li una empenta i el va fer caure a terra, mentre s'emportava el mòbil. La víctima es va incorporar i va demanar a una dona que li deixés fer una trucada per informar a la família.L'agressor es va acostar a l'home i li va oferir el mòbil. Mentrestant, però, el grup de joves que havia ajudat a l'ancià, ja havien avisat a la policia i per això la víctima el va entretenir per guanyar temps fins que elsarribessin al parc. Quan el lladre va veure els agents, va llençar el mòbil a terra i va fugir.Els Mossos van fer indagacions i finalmentvan localitzar i detenir el lladre per un robatori amb violència. L'arrestati va ingressar a presó després de passar per disposició judicial.