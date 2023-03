​Territori s'oblida de Codella en les al·legacions de la variant de les Preses

Una modificació de l'ACA, l'argument de Territori

Pere Vila és l'alcalde de les Preses. Foto: Martí Albesa



El costat bo: s'allarga el túnel i l'enllaç sud anirà a l'alçada de Xenacs

A la zona de, a les Preses, s'hi construirà la boca sud del túnel de la Pinya que connectarà la variant presenca amb la d'Olot. La boca estarà alçada i caldrà instal·lar-hique porti el trànsit des de l'alçada del túnel fins a la plana de la Vall d'en Bas. Just s'hagi acabat el desnivell, quan el traçat toqui la plana agrícola, es preveu construir(a l'estudi informatiu era alçat) que serà unad'accés a "". De la rotonda en sortirà un braç que connectarà amb la carretera C-152 a l'altura del Caprabo.Aquesta rotonda preocupa als veïns de Codella per l'impacte que els pot provocar, i per això van presentar al·legacions a l'estudi informatiu, juntament amb l'Ajuntament sobre aquesta qüestió. El consistori i els veïns es van agafar de la mà amb una enginyeria per intentar que l'i fos més petit. Però, recentment Territori ha respost formalment les al·legacions i no ha acceptat les propostes del consistori. A més, es constata que la rotonda en qüestió s'ha acabat desplaçant 100 metres més al nord, és a dir, més a prop de les masies de Codella."Estemen aquest aspecte. Tot ens ha anat en contra. Sí que es pot tractar mediambientalment amb panells de soroll per a les persones o els animals, però no serà una modificació real pel que nosaltres entenem. La nostra enginyeria entenia que alguna cosa més es podia fer", diu l'alcalde de les Preses,Els arguments de Territori per no acceptar la proposta de l'Ajuntament es basen en una modificació de les zones inundables que va fer l'ACA i que. En el document la rotonda alternativa que proposaven des de les Preses estava fora de l'espai inundable i ara, amb la modificació, es troba dins. "L’estudi informatiu va sortir amb una àrea d’influència d’aigües petita i després canvia i ocupa cinc vegades més", explica Vila. “Vam fer unes al·legacions sobre uns plànols publicats que tenien una zona d’afectació d’aigües que no corresponia", afegeix.L'Ajuntament es mostra descontent per ladavant l'afectació que pot tenir la variant a les masies i zones ramaderes de Codella. "i ja hem demanat una reunió juntament amb els veïns per tal que sapiguem què es pot moure o com quedarien les distàncies", diu l'alcalde, tot i que no es mostra confiat de poder incidir gaire més que en detalls de les estructures que es projecten a la zona.Per altra banda, el consistori presenc es mostra satisfet perquè Territori sí que ha acceptat allargar el fals túnel que hi haurà al mig de la plana agrícola de tal manera que la boca no vagi a sortir darrere les cases de la zona de la farmàcia del poble. S. I per últim, Territori també ha vist bé situar l'enllaç i la rotonda de les Preses sud a l'alçada de l'accés a Xenacs, tal com també reclamava l'ajuntament.Ara, però, serà moment de posar sobre el mapa aquests acords sorgits de les al·legacions als estudis informatius i d'impacte ambiental que es van publicar el 2020. Recentment, el Departament ha tornat contesta formal a les al·legacions i a partir d'aquí ja es pot redactar el projecte constructiu que és el document que recollirà tot allò que s'ha estimat en les al·legacions i els canvis que s'han introduït després de l'estudi informatiu . El projecte constructiu va a càrrec de l'enginyeria TYPSA , és l'últim pas conceptual abans de les obres i es preveu que estigui acabat a principis de 2024.