​Creu Roja combat les etiquetes socials amb una exposició a Olot

"Maricón", negre, gras, orellut... sónque avui dia encara sentim a molts espais de la nostra societat. Les difamacions socials són pesos que molts arrosseguen des de petits i poden suposar estigma i dolor a qui les rep.Per trencar amb tot això, elde la Garrotxa ha creatque busca visibilitat les etiquetes per tal de fer veure a la societat que no són saludables. Ho fa sota l'eslògan "desetiquetem-nos" i arriba després que l'entitat tractés el bullyng i el canvi climàtic en projectes passats."La idea és sensibilitzar no és normal sentir etiquetes pel carrer o al pati de les escoles. Ens hem trobat etiquetes com 'maricón', 'ampollon', mora, negre, etc. Són temes que el segle XXI no hauríem de veure", diu la responsable del grup de joves de Creu Roja,L'exposició consta deque s'han deixat fer una fotografia amb una etiqueta escrita davant seu. Els joves han seleccionat les persones amb la idea de representar la societat garrotxina i han tingut l'assessorament tècnic del fotògraf local. La mostra ja fa dies que es va inaugurar i es pot veure finsç.