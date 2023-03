​Olot engega una enquesta per conèixer les necessitats dels botiguers de la ciutat

La regidora de Comerç, Gemma Canalias, i la presidenta de l'ACO, Anna Planella Foto: Ajuntament d'Olot

Olot torna a preguntar al comerç local. Aquest 2023, l'Ajuntament ha impulsatdestinada als botiguers de la ciutat per conèixer les seves necessitats i enfocar millor les polítiques i campanyes públiques al sector. L'enquesta es pot respondre de manera telemàtica a través d' aquest enllaç o presencialment a les oficines de Dinàmig . La participació ja està oberta fins al 27 de març.L'objectiu ésdels botiguers per emprendre noves accions de promoció o millora del comerç local. "L'enquesta és a fi de conèixer la situació actual, les necessitats, inquietuds i objectius del sector comercial. A partir dels resultats que s'obtinguin de l'enquesta, s'impulsaran noves mesures i accions dinamitzadores per al sector", explica la regidora de Comerç d'Olot,Fa pocs anys ja es va analitzar el comerç olotí a través d'un estudi que posava el focus en els consumidors.es va presentar aquest treball que va radiografiar també a través d'enquestes el comportament i la percepció dels ciutadans amb més de 700 respostes. Ara es posarà la miradai es preguntarà sobre els serveis que ofereixen els establiments, la tipologia de clients que tenen, la formació del personal, l'evolució del negoci o altres qüestions vinculades amb la sostenibilitat o la innovació.Actualment a Olot hi ha unsque donen feina a més de. El sector del comerç és l'activitat econòmica més important de la ciutat pel que fa al nombre d'activitats (un 49%).