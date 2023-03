​Set detinguts en un operatiu de la Policia Nacional i Mossos a Olot

Lavan detenir divendres passat, 10 de març, set persones com a resultat d'un operatiu entre els dos cossos policials. L'acció formava part dels controls rutinaris que els dos cossos fan a establiments i punts de les ciutats per controlar el consum de drogues, armes o la situació il·legal de persones.L'operatiu es va dur a terme en un bar situat, a la zona de la plaça del Carme. Concretament, es va entrar i registrar el bar el Patio. El registre es va fer amb gairebéi diverses furgonetes policials.Segons han informat fonts de la Policia Nacional a, els Mossos van entrar en primera instància al lloc dels fets per assegurar el lloc i posteriorment Policia Nacional va procedir a identificar els clients i propietaris del bar. En total, es van identificari se'n van detenir set per estar. També es van aixecar actes per tinença de drogues.Els detinguts van quedar retinguts a les dependències dels Mossos a la Garrotxa i, posteriorment, van passar a disposició judicial. Se'ls va obrir un expedient d'expulsió i van quedar en llibertat a l'espera de les accions que pugui prendre Estrangeria.Es tracta deque la Policia Nacional porta a terme a Olot. El passat 2 de març, amb col·laboració amb la Policia Municipal, el cos també va actuar en un operatiu en dos habitatges ocupats, on van identificar-se una quinzena de persones, a algunes d eles quals se'ls hi van obrir expedients d'expulsió.