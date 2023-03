​Activem Olot es presenta en societat

Policia de barri i busos llançadora

posa fil a l'agulla a la cursa electoral d'aquest 2023. Aquest dimecres, l'única candidatura independent que tindrà Olot en les pròximes eleccions municipals s'ha presentat en societat. Ho ha fet a la plaça del Conill, on el seu cap de llista,, es va criar.Durant la presentació, Rubió ha explicat el perquè de la seva candidatura: "Ens diem Activem Olot perquè creiem que falta activar la ciutat. Veiem que hi ha molta feina a fer i la volem fer amb la gent i per a la gent". El candidat olotí ha assegurat que no formen part de cap partit concret iper això, ha explicat que el seu logotip es basa en l'ala de la ciutat d'Olot.Jordi Rubió és fill de la sabateria centenària Calçats Baldiret. El candidat d'Activem Olot és mestre de primària, tot i que des de fa anys ha exercit d'assessor de l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenes, qui deixarà l'alcaldia els pròxims mesos. Rubió ha estat vinculat en el passat acom a militant i va ser president d'Unió de Joves a Girona. Posteriorment també va estar afiliat aSobre els motius personals que l'han impulsat a presentar-se com a candidat, Rubió assenyala la confiança que han perdut els partits polítics: "Tinc una botiga al centre i em venia molta gent dient que era necessari un canvi a la nostra ciutat. Juntament amb tot l'equip que m'acompanya vam creure necessari presentar-nos perquè és un moment molt complicat a nivell polític.i fer una plataforma de peu del carrer era necessari per Olot".Pel que fa al, Activem Olot el presentarà més endavant, però aquest dimecres han avançat algunes propostes com la recuperació de la policia de barri, la millora del transport públic amb la creació dedes del centre a l'Hospital d'Olot o els polígons, i l'impuls d'una borsa de voluntariat perquè joves i gent gran "contribueixin a la millora de la ciutat". "Tot això ho fem amb positivisme, no amb crispació. Ho fem amb ganes de millorar la ciutat i d'entendre'ns amb totes les formes polítiques. Tot això hem de poder-ho fer i pactar-ho amb tots els partits", ha afirmat Rubió.Amb relació a, aquest dimecres Rubió ha estat acompanyat de, agent de la Policia Municipal d'Olot, l'empresarii la comunicadora. Un altre nom que també formarà part de la candidatura és el d', jove historiador d'Olot. La llista completa es presentarà els pròxims dies en un acte obert a la ciutadania.La de Jordi Rubió és la setena candidatura que s'ha confirmat per a les eleccions municipals d'Olot. Junts, PSC, ERC, CUP, Olot en Comú, Olot+ i Activem Olot són les opcions que s'han presentat fins ara. Tot i que els cupaires i els socialistes encara no han presentat públicament la seva proposta, ja s'ha confirmat que es presentaran.