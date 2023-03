Olot recupera el servei de suport en la criança i educació dels fills

Olot recupera aquest 2023 un servei que feiaque s'havia deixat d'oferir. Es tracta de l'assessorament a famílies en. Abans s'anomenava CRAM (Centre de recursos per a mares i pares) i ara portarà el nom de(Servei d'orientació i acompanyament a les famílies).Professionals especialitzats oferixen orientació i pautes educatives per a la criança dels fills a aquelles famílies que ho necessitin. "Està pensat per a famílies que tinguin algun moment de dubte, de crisi o dificultat en la criança i valori la possibilitat de rebre un suport professional breu per poder sentir-se recolzades. No és un servei terapèutic, sinó de suport puntual", explica, tècnica del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa El SOAF estarà ubicat a l' Espai Famílies , al carrer Estires d'Olot i oferirà suport puntual de dues o tres sessions per família. El serveii obert a tothom. Es pot reservar hora enviant un whatsapp o trucant al telèfon 659 144 610. Hi haurà dos professionals: un que treballarà amb famílies que tinguin infants de 0 a 12 anys i un altre que ho farà per a les que tinguin fills de 12 a 18 anys.El servei s'ha posat en marxa aquest mes de març i està gestionat per unaa l'Ajuntament anomenada Ranura. El consistori ha contractat el servei a través d'aquesta companyia per un pressupost defins al desembre. A l'agost el servei s'aturarà per vacances.