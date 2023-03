Reivindicar la mandra

Un àlbum a l'abril

Si fos pel nom, no haurien ni començat. Però sota una titulació que dona aires de desmotivació, la Garrotxa veu néixer un nou projecte musical que de mandra no n'arrossega, ja que neix amb dos anys previs de dedicació. Des del 2021, després de quedar-se amb ganes de més amb Senyora Karma, els olotinsi l'han estat construint un nou projecte que aquest 2023 ha vist la llum."Vam anar a la recerca de més músics i a partir d'aquí vam crear el grup amb excompanys que ja havíem tingut i altres incorporacions", explica Espunya, veu i guitarra. Als dos fundadors s'hi van unir l'als sintetitzadors, laa la bateria i enal baix. Tots cinc van llençar-se a la piscina autofinançant-se el projecte i van començar a crear: "Hem estat dos anys tancats treballant les cançons i intentant trobar el gènere i la música que volíem oferir i ens agradava. De mica en mica, amb feina d'artesà, hem anat polint les cançons, les lletres i la música", explica l'Àlex.Precisament, d'aquesta feina amagada i constant dels últims dos anys va aparèixer el nom del grup:. "Tots estem dispersats estudiant i treballant. L'únic dia que tenim per assajar és diumenge al matí, un moment en què la gent jove sol tenir ressaca i sempre que assajàvem dèiem que ens feia mandra. A més, els assajos els fem a una casa que es diu Can Déu". Del nom i la rutina n'han fet una reivindicació,: "Venerem i abracem la mandra. És necessària en el món que vivim. En un moment d'activitat màxima, hem de posar en valor la mandra i el fet de no voler fer massa coses. El fet d'estar, viure i gaudir, també és viure", diu Espunya.Després de més de 700 dies deixant la mandra enrere, aquest 2023 el grup ha decidit donar-se a conèixer. Ho fa sota el que ells anomenen: "El punt més característic que tenim és aquesta barreja entre el rock més clàssic de distorsió a les guitarres, bateria i baix, amb la música més electrònica actual de sintetitzadors i teclats. La nostra música és un mix d'aquestes dues coses i a nosaltres ens agrada dir que és rock elèctric".Després de poc més d'un mes de donar-se a conèixer, Santa Mandra ja ha demostrat que no té res d'imprevist. El naixement del grup ha estat acompanyat de la publicació d'i l'anunci d'que porten el mateix nom i que es publicarà el pròxim abril. Amb només deu dies, El cap a la lluna va acumular. "Ens ha sorprès i ens fa molt feliços. Sense tenir un altaveu més gros que nosaltres mateixos ens alegra veure que arriba a tanta gent", explica Espunya, qui també admet que són conscients del moment musical que hi ha actualment: "És veritat que la nostra proposta no és del tot comercial, ja que és. Estem en un nínxol de mercat molt específic i ho sabem, però volem arribar a la gent. La intensió és fer el màxim de concerts possibles arreu on ens vulguin ii té propostes alternatives".L'àlbum que presentaran d'aquí a un mes ha estat gravat a l'estudi Joki Records de, un dels tècnics de so d'. El grup garrotxí ha comptat també amb un altre suport osonenc:, teclista també d'Oques, que ha ajudat a compondre la part electrònica de Santa Mandra. Pel que fa a concerts, aviat tenen previst anunciar algunes dates a alguns pobles de la Garrotxa, entre ells Olot.Tot l'àlbum es podrà escoltar en pocs dies, però abansus oferirà en exclusiva el segon single del grup garrotxí. A partir d'aquest dijous, hores abans que es presenti en públic, podreu gaudir en exclusiva en aquest diari del segon treball que inclourà el disc de, un grup que neix i venera la indisposició, però que proposa una música que farà treure la falta d'ànim.